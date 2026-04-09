ابوالقاسم پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت واحدهای فعال در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر ۵۹ مزرعه پرورش ماهی در شهرستان فعال است که از این میزان، حدود ۲۵ هکتار به پرورش ماهیان گرمابی اختصاص دارد و سالانه بیش از ۱۵۰ تن تولید را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در بخش پرورش ماهیان سردآبی نیز یک واحد فعال وجود دارد که ظرفیت تولید سالانه آن حدود ۱۵ تن برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به نقش آب‌بندان‌ها در توسعه شیلات ادامه داد: حدود ۱۲۶ هکتار از منابع آبی شهرستان به پرورش ماهی در آب‌بندان‌ها اختصاص یافته که ظرفیت تولید سالانه آن به حدود ۳۴۰ تن می‌رسد.

وی همچنین از فعالیت‌های پرورش ماهی در رودخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: پرورش ماهی قزل‌آلا در این بخش نیز انجام می‌شود که سالانه حدود ۴۰ تن به تولیدات شیلاتی شهرستان اضافه می‌کند.

پناهی در پایان با اشاره به تنوع فعالیت‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: یک واحد پرورش ماهیان خاویاری نیز در شهرستان فعال است که ظرفیت تولید آن حدود ۴ تن در سال است.

وی تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان نکا می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تقویت امنیت غذایی ایفا کند.