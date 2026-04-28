  1. استانها
  2. فارس
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

تولید قراردادی مرغ، کلید حل چالش تأمین نهاده‌های دامی است

شیراز-معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، ضمن تأکید بر ضرورت گسترش فرآیند تولید قراردادی در صنعت طیور، آن را کلید حل چالش تأمین نهاده‌های دامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی فلاحی در نشست جهاد کشاورزی فارس با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت مرغداری، به‌ویژه مسئله تأمین نهاده‌های دامی، اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار و دشواری‌های موجود در تأمین خوراک دام، مدل تولید قراردادی به عنوان راهکاری استراتژیک و پایدار شناخته می‌شود که می‌تواند ثبات بیشتری را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد.

وی تصریح کرد: تولید قراردادی نه تنها ریسک‌های بازار را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی مرغداران به نهاده‌های مورد نیاز را تسهیل می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود:این سازمان در تلاش است با ایجاد بسترهای مناسب، انگیزه‌های لازم را برای ورود بیشتر مرغداران به نظام تولید قراردادی فراهم کنند،

فلاحی تصریح کرد: تشویق مرغداران به مبادرت به تولید قراردادی، یک ضرورت اقتصادی برای بقای این صنعت است و ما از تمامی ذینفعان دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این طرح، به حل مشکلات زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری کمک کنند.

کد مطلب 6814022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

