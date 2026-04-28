به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی فلاحی در نشست جهاد کشاورزی فارس با اشاره به چالشهای پیشروی صنعت مرغداری، بهویژه مسئله تأمین نهادههای دامی، اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار و دشواریهای موجود در تأمین خوراک دام، مدل تولید قراردادی به عنوان راهکاری استراتژیک و پایدار شناخته میشود که میتواند ثبات بیشتری را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد.
وی تصریح کرد: تولید قراردادی نه تنها ریسکهای بازار را کاهش میدهد، بلکه دسترسی مرغداران به نهادههای مورد نیاز را تسهیل میکند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود:این سازمان در تلاش است با ایجاد بسترهای مناسب، انگیزههای لازم را برای ورود بیشتر مرغداران به نظام تولید قراردادی فراهم کنند،
فلاحی تصریح کرد: تشویق مرغداران به مبادرت به تولید قراردادی، یک ضرورت اقتصادی برای بقای این صنعت است و ما از تمامی ذینفعان دعوت میکنیم تا با مشارکت در این طرح، به حل مشکلات زنجیره تأمین و افزایش بهرهوری کمک کنند.
