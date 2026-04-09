۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

غرق شدن مرد ۴۵ ساله در «سیمره»؛ اعزام اکیپ غواصی آتش‌نشانی خرم‌آباد

غرق شدن مرد ۴۵ ساله در «سیمره»؛ اعزام اکیپ غواصی آتش‌نشانی خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد از غرق شدن مرد ۴۵ ساله در رودخانه سیمره «درب گنبد» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی، ظهر پنج شنبه از وقوع یک حادثه تلخ و ناگوار در رودخانه سیمره خبر داد و در تشریح این حادثه به رسانه‌ها بیان کرد: مرد ۴۵ ساله به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا و بی‌احتیاطی در رودخانه سیمره «درب گنبد» جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: این حادثه تلخ بار دیگر زنگ خطر را برای شهروندانی که بدون رعایت نکات ایمنی وارد آب‌های خطرناک می‌شوند، به صدا درآورد.

علت حادثه؛ عدم آشنایی با فنون شنا و بی‌احتیاطی

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به علت وقوع این حادثه، تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از شهروندان بدون داشتن مهارت‌های لازم شنا و آگاهی از خطرات موجود در رودخانه‌ها، سدها و آبگیرها، اقدام به شنا کردن در این مکان‌ها می‌کنند که این امر می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

غرق شدن مرد ۴۵ ساله در «سیمره»؛ اعزام اکیپ غواصی آتش‌نشانی خرم‌آباد

اعزام بلافاصله تیم غواصی به محل حادثه

موسوی افزود: در پی درخواست کمک جهت تفحص پیکر شخص غرق‌شده، بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای غواص با تجهیزات و آمادگی کامل، عملیات جستجو را در رودخانه سیمره آغاز کردند.

ادامه جستجوها برای تفحص پیکر

وی با اشاره به اینکه جستجوها همچنان ادامه دارد، گفت: نیروهای غواصی سازمان آتش‌نشانی با تلاش بی‌وقفه در حال جستجو در نقاط مختلف رودخانه هستند تا پیکر این شخص را پیدا کرده و به خانواده داغدار تحویل دهند.

غرق شدن مرد ۴۵ ساله در «سیمره»؛ اعزام اکیپ غواصی آتش‌نشانی خرم‌آباد

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد از همشهریان عزیز خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در دریاچه‌ها، سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

موسوی هشدار داد: هر ساله شاهد حوادث تلخ غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و سدها هستیم که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند. تنها با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از شنا در مکان‌های غیرمجاز، می‌توان از وقوع این حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ☹️بخاطربارندکی ها سیمره خیلی آبش زیاد شده مردم باید مراقب باشن

