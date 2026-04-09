به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی، ظهر پنج شنبه از وقوع یک حادثه تلخ و ناگوار در رودخانه سیمره خبر داد و در تشریح این حادثه به رسانهها بیان کرد: مرد ۴۵ ساله به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا و بیاحتیاطی در رودخانه سیمره «درب گنبد» جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: این حادثه تلخ بار دیگر زنگ خطر را برای شهروندانی که بدون رعایت نکات ایمنی وارد آبهای خطرناک میشوند، به صدا درآورد.
علت حادثه؛ عدم آشنایی با فنون شنا و بیاحتیاطی
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد با اشاره به علت وقوع این حادثه، تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از شهروندان بدون داشتن مهارتهای لازم شنا و آگاهی از خطرات موجود در رودخانهها، سدها و آبگیرها، اقدام به شنا کردن در این مکانها میکنند که این امر میتواند عواقب جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
اعزام بلافاصله تیم غواصی به محل حادثه
موسوی افزود: در پی درخواست کمک جهت تفحص پیکر شخص غرقشده، بلافاصله تیم غواصی سازمان آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: نیروهای غواص با تجهیزات و آمادگی کامل، عملیات جستجو را در رودخانه سیمره آغاز کردند.
ادامه جستجوها برای تفحص پیکر
وی با اشاره به اینکه جستجوها همچنان ادامه دارد، گفت: نیروهای غواصی سازمان آتشنشانی با تلاش بیوقفه در حال جستجو در نقاط مختلف رودخانه هستند تا پیکر این شخص را پیدا کرده و به خانواده داغدار تحویل دهند.
رئیس سازمان آتشنشانی خرمآباد از همشهریان عزیز خواست توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در دریاچهها، سدها، آبگیرها و رودخانهها خودداری کنند.
موسوی هشدار داد: هر ساله شاهد حوادث تلخ غرقشدگی در رودخانهها و سدها هستیم که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند. تنها با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از شنا در مکانهای غیرمجاز، میتوان از وقوع این حوادث ناگوار جلوگیری کرد.
