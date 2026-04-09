پیام بنیاد شهید در چهلم شهدای مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمده است: چهل روز از جنایت عامدانه دولت شرور آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی در حمله به مدرسه "شجره طیبه" میناب میگذرد؛ تعرضی وحشیانه و آینه تمامنمای خوی تروریستی دشمنان که آن فرشتههای پاک را به شهادت رساند و سندی جهانی برای حمله نامشروع و ناجوانمردانه آنان به کشور شد.
دانشآموزان معصوم دبستان "شجره طیبه" میناب، پارههای تن ملت غیور ایران هستند که اکنون هرکدام از آنان همچون ستارهای در آسمان گیتی میدرخشند و به برکت روح قدسیشان،چون نوری همیشه تابان به آزادیخواهان جهان یادآوری میکنند که تکیه بر قاموس اجنبیهای خونخوار و شرکت در جنایتهای ضد بشری و جنگطلبانه آنان، سقوط و افول را برایشان رقم میزند.
پدران، مادران و خانوادههای داغدار دانشآموزان بهشتنشین میناب! امروز تمام نونهالان و کودکان ایران، فرزندان شما هستند و با دانشآموزان شهید، عهد میبندند که راه ناتمامشان را با درخشش در سنگر علم و آبادانی ایران عزیز ادامه دهند و به نیابت از دلبندان شما، پرچم پرافتخار ایران را با صلابت و اقتداری بیش از گذشته به اهتزاز درمیآورند. به سوگ نشستن فرزند بسیار جانکاه و دشوار است اما بشارت باد بر شما که خداوند میفرماید: "أولَٰئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ"
بنیاد شهید و امور ایثارگران، اربعین شهدای معظم دبستان "شجره طیبه" و دیگر شهدای جنگ رمضان که به یقین همراه با قائد امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای (ره) همنشین حضرت سید الشهدا (علیه السلام) هستند را گرامی میدارد و به روح پاک آنان درود میفرستد.
بیتردید وحدت و انسجام ملی امروز کشور، مرهون خون پاک شهیدان بوده و پیروزی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین مینماید.
