رئیس قوه قضاییه: دشمن دنبال مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در موضع‌گیری‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در باب مذاکره با جبهه خصم به سرکردگی رژیم آمریکا داشته است، همواره بر ضرورت بی‌اعتمادی مطلق به این رژیم غدّار و وعده‌هایش تأکید کرده است و مسئولان مربوطه را زنهار داده است که با هوشیاری تمام و بدون کوچکترین خوش‌بینی در میز مذاکره حاضر شوند.

در ادامه، برخی مواضع رئیس قوه قضاییه در باب مقوله‌ مذاکره با آمریکا را به صورت مجمل مرور می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا در دیدار با اقشار مختلف مردم استان مرکزی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در باب موضوع مذاکره با آمریکا، گفت: هیچ امید و اعتمادی به کسانی که به ما می‌گویند مذاکره کنیم نیست. ایران هیچ وقت خواهان جنگ نیست اما مقابل متجاوز با قدرت تمام می‌ایستد.در حال مذاکره با ایران جنگ را شروع کردند و دشمنی که قدرت مردم، رهبر انقلاب و قدرت خداوند را دید درخواست آتش بس داد. اغتشاشات را چه کسی شروع کرد و به اغتشاشگران اسلحه داد؟ همان‌ها که اسلحه دادند الان می‌گویند بیایید مذاکره کنیم.

رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۴ نیز به موضوع مذاکره با آمریکا گریزی زد و گفت: هنوز که هنوز است بعضی نمی‌توانند درک کنند که دشمن دنبال مذاکره نیست. مقابل آمریکا ایستادیم؛ دشمن نمی‌دانست عنایت پروردگار از آستین مردم بیرون می‌آید.

وی گفت: همه توانشان را بسیج کردند که کار جمهوری اسلامی را تمام کنند تا جایی که دوستان ما هم باور کرده بودند کار تمام است اما دشمن دستش را بلند کرد و گفت جنگ را متوقف کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در تاریخ ۱۵ شهریور سال گذشته در دیدار با سیدعمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، با تأکید بر آنکه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران نه جنگ تحمیلی را می‌پذیرد و نه صلح تحمیلی را، گفت: تحمیل را نمی‌پذیریم؛ اگر دنبال این هستند بگویند مذاکره اما تحمیل کنند و بگویند هر چه ما می‌گوییم هرگز نمی‌پذیریم. ایران اهل منطق روشنی است و از حقوق اساسی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

با همسایه‌ها ولو آنهایی که مقداری با رژیم صهیونیستی همسویی دارند سر ستیز نداریم مگر اینکه بخواهند به صورت علنی مشکلی در راستای توطئه‌های دشمن علیه ایران ایجاد کنند.