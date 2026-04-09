۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

رئیس قوه قضاییه: دشمن دنبال مذاکره نیست

رئیس قوه قضاییه در واکنش به موضوع مذاکره با آمریکا، گفت: دشمن دنبال مذاکره نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در موضع‌گیری‌هایی که به مناسبت‌های مختلف در باب مذاکره با جبهه خصم به سرکردگی رژیم آمریکا داشته است، همواره بر ضرورت بی‌اعتمادی مطلق به این رژیم غدّار و وعده‌هایش تأکید کرده است و مسئولان مربوطه را زنهار داده است که با هوشیاری تمام و بدون کوچکترین خوش‌بینی در میز مذاکره حاضر شوند.

در ادامه، برخی مواضع رئیس قوه قضاییه در باب مقوله‌ مذاکره با آمریکا را به صورت مجمل مرور می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا در دیدار با اقشار مختلف مردم استان مرکزی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در باب موضوع مذاکره با آمریکا، گفت: هیچ امید و اعتمادی به کسانی که به ما می‌گویند مذاکره کنیم نیست. ایران هیچ وقت خواهان جنگ نیست اما مقابل متجاوز با قدرت تمام می‌ایستد.در حال مذاکره با ایران جنگ را شروع کردند و دشمنی که قدرت مردم، رهبر انقلاب و قدرت خداوند را دید درخواست آتش بس داد. اغتشاشات را چه کسی شروع کرد و به اغتشاشگران اسلحه داد؟ همان‌ها که اسلحه دادند الان می‌گویند بیایید مذاکره کنیم.

رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۴ نیز به موضوع مذاکره با آمریکا گریزی زد و گفت: هنوز که هنوز است بعضی نمی‌توانند درک کنند که دشمن دنبال مذاکره نیست. مقابل آمریکا ایستادیم؛ دشمن نمی‌دانست عنایت پروردگار از آستین مردم بیرون می‌آید.

وی گفت: همه توانشان را بسیج کردند که کار جمهوری اسلامی را تمام کنند تا جایی که دوستان ما هم باور کرده بودند کار تمام است اما دشمن دستش را بلند کرد و گفت جنگ را متوقف کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در تاریخ ۱۵ شهریور سال گذشته در دیدار با سیدعمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، با تأکید بر آنکه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران نه جنگ تحمیلی را می‌پذیرد و نه صلح تحمیلی را، گفت: تحمیل را نمی‌پذیریم؛ اگر دنبال این هستند بگویند مذاکره اما تحمیل کنند و بگویند هر چه ما می‌گوییم هرگز نمی‌پذیریم. ایران اهل منطق روشنی است و از حقوق اساسی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

با همسایه‌ها ولو آنهایی که مقداری با رژیم صهیونیستی همسویی دارند سر ستیز نداریم مگر اینکه بخواهند به صورت علنی مشکلی در راستای توطئه‌های دشمن علیه ایران ایجاد کنند.

    IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      53 11
      پاسخ
      حاج آقا فقط کلاهک هسته ای لازمه بزنیم آمریکا و نابود کنیم
    IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      45 4
      پاسخ
      قطعا موضوع آتش بس و مذاکره برای فرصت طلبی شغال ها است
    IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      25 3
      پاسخ
      با قاتل امام شهید فقط باید با زور و موشک صحبت کرد نه مذاکره نه صلح فقط و فقط تسلیم صهیونیسم و آزادسازی فلسطین و فرار امریکا
    IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      39 8
      پاسخ
      کلاهک هسته ای بود ، تنگه هرمزم بود همه چیز خود به خود حل میشد!!!! کره شمالی با اینکه موقعیت جغرافیایی خوبی مثل ما نداشت، ولی یک بار برای همیشه امنیت و برای خودش آورد با ساخت بمب اتم!!!! بمب اتم در این بی قانونی دنیا از ملزوماته! از کره شمالی باید تکنولوژیش وارد میشد و ساخته میشد حتی با قیمت زیاد!!!!
    رضا IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مطمئنا بی آبروترین ودردناک ترین مرگ قرن،در انتظار نتانیاهوی شیطان صفت خواهد بود.
    ایرانی IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فقط کلاهک هسته ای ،اتحادبین مردم ومسولان وتبعیت از ولایت فقیه.وهمچنین تقویت هرچه بیشتر توان نظامی کشور..فقط موشک .اینافقط زبان موشک واینامیفهمند.بایدبزنیم تودهنشون.همونطورکه نیروهای مسلح زدند.خداحفظشون کنه..وبهبوداقتصادی..چشمم اصلا آب نمیخوره از مذاکرات.
    IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسمه تعالی: خداوند قادر متعال فرموده : واعدو لهم ماستطعتم من قوه . این اسرائیل و امریکا یهود و نصاری حقیقی هم نیستند یهود نصارای جعلی دروغین هستند به اینها اعتمادی نیست راه حل مقابله با اینها و دفع خطر شر وجودی شان همان آیه فوق قوی شدن حداکثری است یعنی داشتن بمب اتمی و سایر سلاحهای پیشرفته روز مثل موشک تانک پهپاد پدافند... امریکا اسراییل به سرکردگی جانوران وحشی درنده فاسد ظالم جنایتکار دزد قاتل شروری مثل ترامپ و نتانیاهو اهل مذاکره تفاهم انسانی نیستند فقط زور را میفهمند آن هم بالاجبار نه اختیار
    یاور IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مذاکرات فقط نوعی بهانه جویی ست. دشمن(ترامپ) به صراحت اعلام کرده که ما نفت ایران رامی خواهیم! همان جنایت و غارتگری راکه درمورد ونزوئلا ومردم فقیرآنجا مرتکب شدند.اما،اما واما ایران ونزوئلا نیست ودر۴۰روز جنگ تحمیلی نشان دادکه چه برسرمتجاوزان ودشمنانش خواهدآورد! ایرانی که همزمان بادوقدرت نظامی بزرگ و۱۲کشورعربی حامی آنان جنگیدوپوزه همه شان رابه خاک مالید!
    IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در زمین فقط دو حکومت شیطانی امریکا و اسرائیلند که ظلم فساد شرارت جنایت تجاوز دزدی چپاول میکنند کل کشورهای دنیا وظیفه انسانی دارند که با این دو شرور مبارزه مقابله کرده اینها را تسلیم و منقاد در برابر حقوق بشر حقیقی کنند نه اینکه بنابر ملاحظاتی ساکت یا با این دو همراهی کنند ! خدایا منجی حقیقی را برسان انشالله.
    IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت مرگ بر طاغوتهای زمان امریکا اسرائیل و حامیان این دو حکومت شیطانی مفسدین فی الارض مثل سعود و حکام ترسو بی غیرت طمعکار بی دین خدانشناس عرب
    IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوک زرد جهنمی در همه اهداف شیطانی خود شکست خورده در حال خفه شدن و سقوط به جهنم است انشاله
    IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      وای اگر سرباز امریکایی صهیونی دست مردم ایران بیفتد!
    IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      وقت را تلف نکنید بمب اتمی را بسازید و شر امریکای وحشی دزد بزرگ جهان خوار و توله اش اسرائیل را رفع کنید مگر ایران از پاکستان و کره شمالی کمتر است !؟
    IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برای حفظ ملت و مملکت در برابر گرگهای درنده گرسنه طمعکار زمان مثل امریکای شیطان بزرگ و اسرائیل متجاوز جنایتکار داشتن بمب هسته ای اجتناب ناپذیر است وگرنه این دو حکومت فاسد ظالم شرور دست از سر ایران برنمیدارند فرصت را از دست ندهید کمتر از پاکستان و کره شمالی که نیستید. با بمب اتمی ایران را حفظ کنید امریکا اسرائیل جز زبان زور نمی فهمند ترامپ و سگیونیستها علنا اعلام میکنند از بمب هسته ای ایران میترسند بمب اتمی برای حفظ ایران واجبه برای ابد شر این دو شیطان را از سر ملت ایران کم کنید

