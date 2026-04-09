درخشش ورزشکاران در آسیا لبخند رضایت را روی لب مردم خواهد نشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اعزام تیم ملی به بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، مراسم بدرقه و دیدار صمیمانه تیم ملی کبدی ساحلی مردان با حضور آذین ساکی سرپرست فدراسیون، علی رحمانیون سرپرست دبیری فدراسیون، کادر فنی و ملیپوشان در فضایی آکنده از عزم و ایمان برگزار شد.
در این دیدار، سرپرست فدراسیون با تأکید بر هویت و ارادهی جوانان ورزشکار اظهار داشت: «امروز حضور شما در این میدان رقابت، فراتر از یک مسابقه ورزشی و نمادی از ارادهی پولادین ملتی است که در هر شرایطی برای سربلندی تلاش میکند. در مقطع فعلی که کشور عزیزمان در مسیر اثبات اقتدار خود قرار دارد، پیروزی و درخشش شما میتواند لبخند رضایت را بر لبان مردم بنشاند و تصویری مقتدرانه از ایران عزیز را به جهانیان مخابره نماید.»
آذین ساکی با اشاره به اعتبار فنی تیم ملی کبدی ساحلی ایران افزود: «شما به عنوان صاحبان عنوان و برگزیدگان این رشته، حاصل سالها ممارست و تلاش هستید. انتظار میرود با تمرکزی عالی و روحیه تیمی مثالزدنی، نهتنها از جایگاه فنی خود دفاع کنید، بلکه با صیانت از ارزشهای اخلاقی، شکوه جوان ایرانی را در تاریخ این مسابقات ثبت نمایید.»
وی با اشاره به نامگذاری کاروان اعزامی خاطرنشان کرد: «این کاروان با نام "دنا" راهی مسابقات میشود؛ نامی که یادآور شهیدان و غیورمردان ناوچه دنا و نماد ایستادگی در میان تلاطمهاست. شما سفیرانِ همان روحیه و اصالت هستید.»
ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت آمادگی روانی در کنار توان فنی تصریح کرد: «بزرگترین پیروزی پیش از سوت مسابقه، در ذهن قهرمان شکل میگیرد. با قلبی سرشار از ایمان و گامهایی استوار به میدان بروید و بدانید که مجموعهی فدراسیون و ملت بزرگ ایران، با تمام توان پشتیبان و دعاگوی شما خواهند بود.»
سرپرست فدراسیون ضمن آرزوی موفقیت برای ملیپوشان، بر حمایت تمامقد فدراسیون و پیگیری مستمر مطالبات تیم تأکید کرد.
در ادامه رحمانیون سرپرست دبیری فدراسیون ضمن تشکر از حمایتهای استان های میزبان اردوها گفت؛ شما از همه جوانب یک تیم کامل هستید و به امید خدا با کسب بهترین نتیجه ، نامتان جاودانه خواهد ماند.
گفتنی است کاروان ورزشی کشورمان امشب تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک خواهد کرد.
