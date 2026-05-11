به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنگاههای مختلف در دوران جنگ آسیبهای متفاوتی متحمل شدند و بنابراین نباید نسخه واحدی برای همه بنگاهها پیچید. از طرفی بسیاری از این نسخهها پرهزینه هستند و منابع محدودی هم در اختیار داریم.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او ادامه داد: بنگاهها را بر اساس نوع و میزان آسیبدیدگی تقسیمبندی کردیم و مجموعهای از سیاستها را متناسب با هر نوع آسیبدیدگی پیشنهاد دادیم. برخی از بنگاهها آسیب مستقیم دیدهاند، برای این بخش، ستاد بازسازی فرآیند کار را در دستورکار قرار داده و فرآیند مشخصی تعریف شده و باید منابع آن هم تامین شود. از طرفی کاری که روی آنها انجام میشود فقط بازسازی نیست و توام با نوعی ارتقای بهرهوری و فنآوری انجام میشود.
بر اساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد دسته دیگری از بنگاهها آسیب ندیدهاند اما با افت جدی تقاضا مواجه هستند، به طور مثال بنگاههایی که در حوزه کالاهای سرمایهای هستند یا بنگاههایی که خدمات ارائه میدهند مانند فعالان بخش گردشگری؛ بیشترین حمایتی که برای این نوع بنگاهها در نظر گرفته شده است، تامین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات، تمدید و یا توقفهای بیمهای و مالیاتی و ... است.
زمانیان افزود: گروه دیگری از بنگاهها با افزایش بهای نهادههای تولید مواجه شدند. حمایت از این بنگاهها مبتنی بر رفع اصطکاکهای تجاری است، یعنی اگر بنگاهها مشکلی در تامین کالا از شبکه داخلی دارند بتوانند از شبکه وارداتی استفاده کنند. معاون وزیر اقتصاد مهمترین کاری که باید انجام شود را تسهیل تجارت در زنجیره های مختلف دانست.
او ادامه داد: وقتی زنجیرهای از یک محصول دچار آسیب میشود، تعداد بسیار زیادی ( برای مثال چندین هزار بنگاه) مشکل پیدا میکنند، در برابر این مسئله باید اجازه داد تمام کسانی که به این شرکتهای آسیب دیده، جنس میفروختند، صادرات انجام دهند تا فعالیت آنها قفل نشود. تسهیل واردات و صادرات و تسهیل تجارت مهمترین ابزاری است که میتواند از کمبودهای احتمالی جلوگیری کند.
