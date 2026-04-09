ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما با حضور در مراسم اربعین رهبر انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به نظر میرسد که مردم، آن بعثتی را که رهبر شهیدمان بیان فرمودند، بهمنزله نزول الهی بر قلبهایشان تلقی کردند. مردم وارد میدان شدند و باقی مسیر بر عهده مسئولان است.
وی افزود: رهبر شهید فرمودند: «فتنه بعدی، فتنه مسئولین است». انشاءالله خداوند متعال مسئولان را از این فتنه مصون دارد و بتوانند در قبال این گامها، این قلبهای مؤمن و این چشمهای اشکبار، به وظیفه خود عمل کنند.
کارگردان «قلادههای طلا» درباره بیانیههای رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تهدید آتشافروزی در لبنان بیان کرد: واقعیت این است که اساساً مذاکره با ترامپ و رژیم اشغالگر قدس معنا ندارد. همه گفتارهای حضرت رهبر شهید بر این حقیقت تأکید دارد. با این حال، برخی تصمیماتی اتخاذ شده است و امید میرود که مسئولان گمان نکنند میتوانند ترامپ را تغییر دهند.
وی اظهار کرد: سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد که ترامپ ۱۰ شرط ایران را به سطل آشغال انداخته و قبول ندارد. ما با فردی بسیار کثیف، فاسد و بیمبنا طرف هستیم. مذاکره با چنین شخصی بیفایده است. چنین شخصی را باید به قدری کتک زد تا بگوید «نزن، چشم» و جز این راهی نیست.
طالبی در پاسخ به این پرسش که هنرمندان چگونه باید به این حضور و اقتدار مردمی بپردازند، گفت: اگر هنرمندی آزاده باشد خودش در میدان حضور دارد. اگر هنرمندی در غفلت به سر برد که باید به او گفت چه نیکوست حال آزادگان جهان؛ کسانی که مسلمان نیستند و حتی دین ندارند، اما آزادهاند.
کارگردان «یتیمخانه ایران» در پایان متذکر شد: کسانی در این سرزمین در خوابند و به پولهای کثیف دل خوش کردهاند و برای خوشایند دیگران، با پول دیگران اثر تولید میکنند. امیدوارم خداوند بیدارشان کند.
