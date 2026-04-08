به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حاتمیکیا کارگردان سینما در واکنش به پیروزی ایران و آتشبس درباره مردم ایران و وطن یادداشتی در صفحه مجازی خود منتشر کرد.
وی در این باره نوشت:
«در چهلمین روز فقدان رهبر شهیدمان و کودکان مظلوم مینابمان، گویی طوفان اندکی آرام گرفت. نمیتوان جنگی را دید که در یک سویش خداوند، ملت ایران را مبعوث میکند و در آغوش خود میگیرد تا بتوانند در برابر ابرقدرت زمانهشان بایستند و این آرامش را در چهلمین روز، نشانهای از سوی او ندانست.
نمیدانم این آرامش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ هرچند بسیار آرزو دارم دشمنان مکارمان رام شده باشند. اما یک چیز را به خوبی میدانم: من به هموطنی با مردم ایران افتخار میکنم و این بزرگترین سعادت زندگی من است.
در کنار شما بودن، مدالی افتخارآمیز است که بر سینه هر کس بنشیند، باید تا ابد سرش را بالا نگه دارد؛ حتی آنان که در آخرین لحظه سوار بر واگن انتهایی این قطار افتخار شدند.
ایران هست، چون شما هستید. فرزندانتان در نیروهای نظامی، با پشتگرمی شما و یاری خداوند، این دشمن را در جای خود نشاندند و اگر خطایی دوباره رخ دهد، باز هم خواهند نشاند و اینبار کوبندهتر.
به یاد تمام شهدایمان در جنگ ۱۲ روزه، دیماه و جنگ رمضان
پاینده باد ایران، پاینده باد مردم ایران.»
