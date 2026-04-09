۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و  عربستان سعودی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان چهارشنبه شب با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از اعلام آتش‌بس، ضمن تأکید بر رویکرد مسئولانه ایران، تصریح کرد: متاسفانه طرف آمریکایی دو بار در میانه روند مذاکرات هسته‌ای اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران کرد و این بار هم هنوز دیپلماسی و مذاکرات شکل نگرفته، بر خلاف تعهدات خود عمل می‌کند.

وزیر امور خارجه عربستان بر حمایت کشورش از توافق آتش‌بس و تلاش‌های جاری برای بازگشت ثبات و امنیت به منطقه تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود آتش‌بس جاری زمینه ساز خاتمه کامل جنگ و بازگشت امنیت و ثبات به منطقه شود.

هادی رضایی

