میدان تا پیروزی نهایی خالی نشود؛لزوم برگزاری باشکوه اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی چهارشنبه شب در اجتماع مردم ارومیه با بیان اینکه به پیروزی نهایی نرسیده‌ایم و هنوز در ابتدای مسیر پیروزی هستیم، خاطرنشان کرد: اکنون در دوران آتش بس، باید در برابر دشمن کامل هوشیار بود و نباید از کوچک‌ترین موضوع غفلت کرد، میدان و عرصه باید تا پیروزی نهایی خالی نشود.

وی همچنین گفت: امام شهید در مکتب علی و امام حسین (ع) تربیت شده و ملت ایران نیز با تاسی از او زیر بار ذلت نمی‌رود و در برابر دشمن تسلیم نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با اشاره تبعیت از رهبر سوم انقلاب تصریح کرد: رهبر انقلاب هر تصمیمی در خصوص جنگ اخیر بگیرید ما تابع رهبر معظم هستیم و یقیناً رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد ملت ایران زیر بار ذلت و یوغ دشمنان باشد.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: اگر دشمن در دوران آتش‌بس تخطی کند، جواب دندان‌شکنی از سمت رزمندگان خواهد دید.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین رهبرشهید انقلاب، بر ضرورت پاسداشت باشکوه این ایام، تاکید کرد و افزود: ایام اربعین امام شهید با عظمت برگزار شود و ملت ایران فردا نیز در سراسر کشور، ارادت خود را به محضر رهبر شهید اعلام خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به فضیلت های بی‌شمار رهبر شهید، بیان کرد: شهید آیت الله خامنه ای حکیم، مفسر، فقیه، شجاع و هوشمند بود و در کنار دانش و علم وسیع و عملی، با دیدگاه تمدنی خود، با محور توحید کشور را هدایت می‌کردند.

وی به بخشی از دستاورد های علمی کشور در طول ۴۷ سال گذشته با هدایت های داهیانه رهبر شهید اشاره کرد و گفت: دستیابی ایران به پیشرفت‌های عجیب علمی در حوزه‌هایی مانند لیزر، زیردریایی، ناباروری و سلول‌های بنیادی و.. کشور را جزو کشورهایی با تراز علمی بالا قرار داد و این تعالی با حمایت و درایت رهبر شهیدمان اتفاق افتاد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ۴۰ روز استقامت ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی _آمریکایی گفت: در این ایام هیچ کشوری در این دفاع مقدس، یاری‌گر ایران نبود و ملت ایران، مسئولان و رهبر، یکه و تنها در برابر دشمن ایستادند و زیر بار ذلت نرفتند.

وی افزود: ملت ایران با اقتدا به امیرالمؤمنین (ع)، زیر بمب و موشک دشمن، طی ۴۰ روز در صحنه حضور یافتند و همین افتخار بزرگ است که دنیا را مات و مبهوت کرده؛ چراکه ملت حتی ذره‌ای در برابر بمب و موشک نهراسیده و به حضور خود ادامه دادند..

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به برپایی نماز استغاثه در جنگ اخیر گفت: از مردم می‌خواهیم طی دو هفته آتش بس بار دیگر نماز استغاثه بخوانیم تا شامل عنایت امام زمان (عج) شویم.