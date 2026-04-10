امام جمعه بهاباد: مقاومت ملت ایران، دشمنان را به زانو درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی شب پنجشنبه در مراسم چهلم شهادت رهبر شهید و قائد امت اسلام که با حضور فرماندار و مسئولان و اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان بهاباد در خیابان حضرت مهدی (عج) این شهرستان برگزار شد، در سخنانی یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای جنگ رمضان و جبهه مقاومت و لبنان، را گرامیداشت.

وی با اشاره به انسجام منطقه‌ای و ایستادگی در برابر دشمن، حضور گسترده مردمی را عامل اصلی تأثیرگذاری در روند مذاکرات و پیشبرد مسیر نبرد دانست و اظهار داشت: از امشب میزان حضور در صحنه باید بیش از دوران جنگ نظامی باشد و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای مشارکت مردمی ضروری است.

ابراهیمی همچنین برخی ادعاها درباره نفوذ یا جاسوسی را فاقد تأثیر بر مسیر اصلی دانست و اعلام کرد: پیروزی‌های اخیر نتیجه حضور همه‌جانبه مردم بوده است.

امام جمعه بهاباد بیان داشت: حضور همه‌جانبه مردم و ایستادگی و مقاومت ملت ایران در کف خیابان‌ها و میدان‌ها بود که سبب شد رژیم مستکبر آمریکا در مقابل خواسته‌های ملت ایران زانو بزند.

ابراهیمی با بیان اینکه خواسته ملت‌های مقاوم منطقه این است که رژیم جعلی صهیونیستی باید به‌طور حتمی و قطعی محو شود، افزود: وعده قطعی الهی با عنایت امام زمان این امر محقق خواهد شد. شک نکنیم، در این مسیر ثابت‌قدم بمانیم. مطمئن باشیم این وعده‌های قطعی الهی در حال تحقق شدن است.

امام جمعه شهرستان بهاباد بیان داشت: این پیروزی‌ها و دستاوردها، نتیجه پایبندی ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر فشارهای بیگانگان است.

امام جمعه بهاباد تأکید کرد: ایستادگی مردم در برابر استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، نشان‌دهنده قدرت اراده ملت ایران و ناکارآمدی سیاست‌های خصمانه دشمنان است.

ابراهیمی در ادامه، ضمن تبیین اهمیت وحدت و انسجام ملی، از حضور همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن قدردانی کرد و خواستار ادامه این روند برای خنثی‌سازی تمامی دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان شد.

وی خاطرنشان کرد: این مقاومت مستمر، تنها راه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی و تحقق کامل آرمان‌های انقلاب است.

مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای با حضور امام جمعه، فرماندار، اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار شهرستان در خیابان مهدی این شهر برگزار شد. اجرای دو سرود زیبا، مداحی و رجزخوانی، قرائت دلنوشته از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.