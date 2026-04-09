ضرورت توجه به سلامت روان کودکان در سوانح

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربانی رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران، در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب، کودکان میناب، سرداران شهید، سیاستمداران بزرگ و مجاهد ضمن تسلیت و ادای احترام، نسبت به آسیب های روانی و جسمی وارد شده به کودکان ابراز نگرانی کرد.

وی در این پیام ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدای میناب، گفت: این ضایعه دردناک بار دیگر ضرورت توجه ویژه به حقوق اساسی و سلامت روان کودکان در سوانح را یادآور می شود.

ربانی افزود: کودکان آسیب دیده در این حادثه نیازمند مراقبت های تخصصی روانپزشکی و روانشناختی هستند و انجمن پزشکان کودکان ایران آماده همکاری با نهادهای ذی‌ربط برای ارائه خدمت تخصصی به این کودکان است.