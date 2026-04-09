به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب و دانش آموزان دبستان شجره طیبه میناب به دست دشمن آمریکایی- صهیونی ویژه برنامه نیمکت‌های آسمانی در بندرعباس برگزار شد.

انوشیروان پیشدار مدیر کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان اظهار کرد: این مراسم امروز در بیش از هزار کتابخانه عمومی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.ویژه برنامه نیمکت‌های آسمانی در کتابخانه‌ی آیت الله خامنه‌ای بندرعباس برگزار شد.

انوشیروان پیشدار افزود: در این مراسم بیش از هزار و ۵۰۰ شاعر آیینی و اعضای محافل ادبی حضور داشتند.

وی گفت: شاعران در این مراسم جنایت هولناک را محکوم کرده و سوگ خود را در رثای شهدای دانش آموز ابراز کردند.