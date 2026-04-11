کاشت ۶۵ هزار اصله نهال امید در کهگیلویه و بویراحمد

به کزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان صبح شنبه در پویش درختکاری منطقه سرنجل کل بویراحمد گفت: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۶۰ هزار اصله نهال با مشارکت مردم کهگیلویه و بویراحمد در قالب پویش «سرو ایران و نهال امید» و از گونه‌های بومی و جنگلی نظیر بلوط، کنار، بادام، سنجد و.. کاشته شد.

وی افزود: در ادامه این پویش، امروز همزمان با اربعین رهبر شهید (ره) و به تبعیت از دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ۵ هزار اصله نهال امید دیگر با حضور آحاد مختلف مردم و با همکاری سازمان های مختلف از جمله بسیج سازندگی در سراسر شهرستانهای استان کاشته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برنامه ریزی برای اجرای باشکوه پویش درختکاری سرو ایران و نهال امید در روز ۲۹ فروردین سالروز ولادت رهبر شهید و روز ارتش با همکاری بسیج سازندگی خبر داد.