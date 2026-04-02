مردم کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ اصله نهال در روز طبیعت کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه همزمان با روز طبیعت طرح درختکاری به نام و یاد امام شهید در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد مردم استان ۸۰۰ اصله نهال امید در پویش نهال کاری سرو ایران و نها امید کاشتند.

سید جمال موسویان نیز با اعلام تشکیل قرارگاه جهادی سرو ایران در کشور و استان، از برگزاری پویش های مختلف درختکاری حسب امر رهبر فرزانه انقلاب خبر داد.

وی توزیع کیسه زباله و اجرای برنامه های ترویجی حفاظت از طبیعت برای گردشگران و تقدیم و کاشت نهال با حضور نیروهای خدماتی و انتظامی از جمله سپاه، نیروی انتظامی، هلال احمر و پلیس راه را از دیگر برنامه های این اداره کل در روز طبیعت برشمرد.

در این طرح آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یاسوج که به همراه مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آبریگون گچساران به غرس نهال پرداخت.