  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

کاشت ۱۵۰۰ نهال در خراسان جنوبی؛ مشارکت گسترده مردم در پویش‌های مردمی

بیرجند – سرپرست منابع طبیعی خراسان جنوبی از غرس هزار و ۵۰۰ اصله نهال در سراسر استان همزمان با روز طبیعت و در قالب پویش‌های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از اجرای پویش‌های درختکاری در روز طبیعت خبر داد و گفت: هزار و ۵۰۰ اصله نهال در شهرستان‌های ۱۲‌گانه استان در قالب پویش‌های «نهال امید» و «ایستاده همچون سرو» کاشته شد.

مهدی کرباسچی با اشاره به کاشت ۱۰۰ اصله نهال در منطقه تفرجگاهی بیرجند اظهار کرد: این اقدام در راستای لبیک به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه درختکاری و حفظ منابع طبیعی انجام شده و تمامی شهرستان‌های استان را دربر گرفته است.

وی با بیان اینکه گونه‌های انتخابی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه بوده‌اند، افزود: نهال‌هایی همچون «بادامشک» برای این طرح در نظر گرفته شده تا ماندگاری و اثربخشی بیشتری داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: از ۱۵ اسفندماه تاکنون و در قالب پویش‌های مختلف، در مجموع ۲۲ هزار اصله نهال در سطح استان کاشته شده است.

کرباسچی با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌های زیست‌محیطی بیان کرد: علاوه بر کاشت نهال، طی روزهای اخیر هزاران اصله نهال نیز به‌صورت رایگان بین مردم و در اجتماعات مختلف توزیع شده تا شهروندان به‌صورت مستقیم در توسعه فضای سبز مشارکت کنند.

کد مطلب 6790339

