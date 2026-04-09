۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

حجم آب سدهای تهران و البرز هنوز به وضع نرمال نرسیده است

سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز گفت: حجم آب سدهای استان تهران و البرز هنوز به وضع نرمال نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ‌زاده با اشاره به وضع تهران گفت: بارندگی‌های اخیر در پایتخت نتوانسته عقب‌ماندگی منابع آبی را جبران کند، به‌طوری که پیش‌تر بخشی از تأمین آب از حجم مرده سدها انجام شده است.

سخنگوی صنعت آب در مصاحبه با سیما بیان کرد: برای جبران این شرایط، نیاز به یک دوره ترسالی قابل توجه وجود دارد و یک بهار نرمال به‌تنهایی نمی‌تواند کمبودها را جبران کند.

وی تاکید کرد: شهرهایی مانند تهران، مشهد، اراک، ساوه و سایر مناطق واقع در پایین‌دست رشته‌کوه البرز همچنان در شرایط حساس آبی قرار دارند و مدیریت مصرف آب در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سمیه رسولی

    • علی IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      وضعیت عادی نه normal

