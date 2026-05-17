به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت منابع آبی پایتخت اظهار کرد: بارندگیهای دو ماه اخیر اگرچه توانسته بخشی از ناترازیها در حوزه آب را جبران کند، اما سدهای تهران همچنان به ذخیره قابل اعتماد نرسیدهاند.
وی افزود: بارندگیهای ماههای گذشته نباید باعث غفلت در مدیریت مصرف آب شود، زیرا شرایط منابع آبی همچنان شکننده است.
سخنگوی آبفای تهران ادامه داد: اگرچه در مجموع میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را نشان میدهد، اما تداوم پنج سال کمبارشی و خشکسالی باعث شده وضعیت سدهای تهران همچنان نگرانکننده باشد.
بخشی گفت: در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب کسری در مخازن سدهای تهران مشاهده میشود.
وی با تأکید بر نقش شهروندان در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: از مشترکان پرمصرف که نزدیک به دو برابر الگوی مصرف، یعنی تا حدود ۲۴ هزار لیتر در ماه و همچنین مشترکانی که بیش از این میزان مصرف دارند درخواست میکنیم با پیوستن به پویش «نصفش کنید» و یا استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، میزان مصرف آب خود را تعدیل کنند.
بخشی خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مصرف بهینه میتواند نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و این سرمایه ملی داشته باشد.
