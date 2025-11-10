خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -امیرماهان محمدی یکتا: در حالی که پایتخت کشورمان با یکی از شدیدترین بحران‌های آبی دهه‌های اخیر روبرو است، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مصرف آب در مناطق شمالی شهر، چهار برابر میانگین سایر مناطق است، این نابرابری نه تنها منابع محدود آب را تحت فشار قرار داده، بلکه بحث‌های گسترده‌ای در مورد ضرورت صرفه‌جویی فوری به راه انداخته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تغییر الگوی مصرف در مناطق یک تا سه تهران، ذخایر آبی پایتخت ممکن است زودتر از پیش‌بینی‌ها به اتمام برسد.

بر اساس گزارش‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران (آبفا)، مصرف روزانه آب در پایتخت حدود ۳ میلیارد لیتر (۳ میلیون متر مکعب) است، که این رقم در شرایط خشکسالی شش‌ساله اخیر، فشار سنگینی بر منابع وارد کرده است.

پیش از این در گزارشی با عنوان «بالاشهری ها آب تهران را می‌بلعند؛ جریمه مالی تأثیری ندارد»، بازنشر اظهارات محمدرضا بختیاری، مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در سال ۱۳۹۹ منعکس شده بود، بختیاری صراحتاً اعلام کرد، که حدود ۴۷ درصد از کل آب شرب پایتخت (تهران با ۲۲ منطقه) تنها در مناطق ۱ تا ۳ (شمال شهر) مصرف می‌شده است، این میزان مصرف، معادل سهم ۱۹ منطقه دیگر تهران است و نشان‌دهنده نابرابری شدید در الگوی مصرف است.

البته بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، که این آمار برای سال ۱۳۹۹ بوده و در حال حاضر درست نیست و اکنون مناطق یک، دو و سه تهران با دارا بودن حدود یک پنجم جمعیت تهران، حدود یک سوم آب این شهر را مصرف می‌کنند، اما این مصرف همچنان بسیار بالا است، چرا که سرانه مصرف ساکنان منطقه یک، دو و سه به ترتیب، روزانه ۸۶۰، ۸۰۰ و ۷۰۰ لیتر است، که حدود سه برابر ساکنین دیگر مناطق تهران است، که عمدتاً به دلیل ویلاها، باغ‌ها و مصارف بالای مسکونی است.

این آمارها در شرایطی منتشر می‌شود که تهران با کمترین ذخایر آبی در ۶۰ سال اخیر روبرو است، اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر هشدار داد، که ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران تنها برای ۱۰۰ روز آینده کافی است.

ذخایر آبی پایتخت تنها برای ۱۰۰ روز آینده کافی است

از سویی دیگر کارشناسان محیط زیست و آب معتقدند، که اگر ساکنان تهران الگوی مصرف را رعایت کنند و به ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش دهند، روزانه حدود ۱.۲ میلیارد لیتر آب صرفه‌جویی می‌شود و ذخایر آبی تهران از ۱۰۰ روز به ۱۶۷ روز افزایش می‌یابد، این محاسبات بر اساس داده‌های رسمی آبفا است و نشان می‌دهد که صرفه‌جویی در شمال شهر می‌تواند دو ماه بیشتر به تأمین آب پایتخت کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به خبرنگار مهر گفت: ذخایر آبی پایتخت تنها برای ۱۰۰ روز آینده کافی است و اگر شهروندان در مناطق شمالی صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم این دوره را طولانی‌تر کنیم.

وی افزود: این نابرابری با استفاده از منابع زیرزمینی جبران می‌شود، اما پایدار نیست و نیاز به تغییر الگوهای مصرف دارد.

اردکانی بر نیاز به صرفه‌جویی ۲۰ درصدی تأکید کرد.

تاکید بر لزوم کاهش ۲۰ درصدی مصرف

محمد صادق معتمدیان استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت هشدارآمیز منابع آبی تهران خبر داد و اعلام کرد: این شرایط در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

نماینده عالی دولت در استان تهران با بیان اینکه تهران ششمین سال خشکسالی پیاپی را تجربه می‌کند، افزود: برای اولین بار در تاریخ، میزان بارندگی در آبان ماه به صفر میلی‌متر رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه سدهای تهران در پایین‌ترین سطح پرآبی خود قرار دارند، هشدار داد: وضعیت کنونی منابع آبی پایتخت، یک هشدار جدی برای همه است.

استاندار تهران گفت: ۶۲ درصد از شهروندان تهرانی بیش از دو برابر الگوی استاندارد، آب مصرف می‌کنند.

معتمدیان میانگین مصرف روزانه هر شهروند تهرانی را ۲۰۰ لیتر دانست و گفت: کاهش ۲۰ درصدی این میزان مصرف، اهمیت ویژه ای دارد.

دولت برای مقابله با بحران، طرح‌هایی مانند قطع انشعاب بدمصرف‌ها و جریمه‌های پلکانی اجرا کرده است، اما منتقدان می‌گویند این اقدامات کافی نیست و نیاز به بازچرخانی آب و کاهش هدررفت تا حدود ۳۰ درصد وجود دارد.