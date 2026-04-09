صدیقی صابر: شهدای دانشمند هسته ای با اقتدار به مقصد نهایی رسیدند

سید علیرضا صدیقی صابر به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز روزی است که باید از تمامی دانشمندان عرصه هسته ای که در این مسیر گام برداشتند و با اقتدار و صلابت توانستند به مقصد نهایی خود برسند، تجلیل کنیم؛ چراکه آنها نام ایران را در همه جای جهان سربلند و سرافراز گرداندند.

وی افزود: ما وظیفه داریم از دانشمندان هسته ای خود که در این مسیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، یاد کرده و راهشان را ادامه دهیم.

صدیقی صابر بیان کرد: شهید سید محمدرضا صدیقی صابر یکی از دانشمندانی بود که در مسیر عرصه علم و توسعه کشور گام برداشت و جان خود را در این راه مقدس نثار کرد.

برادر شهید صدیقی در پایان تصریح کرد: دشمن در اشتباه است؛ اگرچه دانشمندان هسته ای ما را از نظر فیزیکی حذف میکند، اما فکر و اندیشه علمی آنان را هرگز نمیتواند حذف کند.