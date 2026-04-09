۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

طبخ بیش از یک میلیون وعده غذای نذری برای اربعین رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله شریعتمداری اظهار کرد: بیش از یک میلیون پرس غذای نذری برای توزیع در مراسم اربعین رهبر شهید توسط مواکب، حسینیه ها، هیئت‌ها و گروه‌های مردمی در مشهد طبخ شده است.

مدیرکل رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی، از طبخ بیش از یک میلیون پرس غذای نذری برای توزیع در مراسمات اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی توسط مواکب، حسینیه ها، هیئات عزاداری، گروههای جهادی، دسته جات مردمی و تشکلهای مردم نهاد در مشهد خبر داد.

وی همچنین از اقدام خودجوش بانوان مشهدی در طبخ غذای نذری در خانه های خود و توزیع بین عزاداران در مشهد خبر داد.

شریعتمداری در ادامه از حضور پررنگ مواکب عراقی برای خدمت رسانی به عزاداران مراسم اربعین رهبر شهید در شهر مشهد قدردانی کرد.

