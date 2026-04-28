ایثار جهادگران گروه جهادی شهدا برای رفع بی آبی روستای عبدالملکی سبزوار

محسن اسماعیلی، مسئول گروه جهادی شهدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستای عبدالملکی با جمعیتی قریب به یکصد نفر، دارای قناتی در فاصله حدود ۲۰۰ متری روستا است که تا بیش از یک سال پیش، به صورت مستمر منبع اصلی تأمین آب اهالی برای شرب، کشاورزی و دامداری بود. با این حال، طی بیش از یک سال گذشته، مسیر انتقال آب این قنات به روستا دچار مشکل شده و آب آن عملاً از روستا قطع شده است. که در نتیجه، اهالی ناچارند روزانه مسافت ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری را تا دهانه قنات طی کنند و آب مورد نیاز خود را به صورت دستی و با دبه و ظروف مختلف به روستا منتقل کنند.

مسئول گروه جهادی شهدا در ادامه افزود، زنان روستا بیشترین فشار را در این زمینه تحمل می‌کنند؛ چرا که برای شست‌وشوی لباس، ظروف و تأمین آب مصرفی منزل، روزانه تا سه مرتبه مجبور به طی این مسیر هستند. این در حالی است که به دلیل ریزش و گرفتگی مسیر قنات، حجم آب نیز کاهش یافته و امکان برداشت آب در حد نیاز خانواده‌ها فراهم نیست.

وی بیان کرد: در پی طرح مشکلات اهالی، اعضای این گروه تصمیم گرفتند در ۴۵ امین سفر جهادی خود به خطه خراسان رضوی با اجرای یک پروژه آبرسانی، ضمن احیای مسیر قنات، آب را به داخل روستا منتقل کند. در این طرح، حفر کانال انتقال آب از قنات تا روستا به طول بیش از ۲۰۰ متر و با عمق حدود یک متر در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون با استفاده از بیل مکانیکی، بخش قابل توجهی از این مسیر حفر شده و عملیات اجرایی پروژه به‌صورت جدی آغاز شده است.

اسماعیلی در خصوص این نامگذاری گفت: به‌منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پیوند دادن خدمت‌رسانی به محرومان با فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.

مسئول گروه جهادی شهدا با تأکید بر اینکه این طرح یک پروژه حیاتی و زیربنایی برای روستای عبدالملکی است، اظهار کرد: با تکمیل این پروژه، روستا از بحران بی‌آبی و مشکلات جدی ناشی از آن نجات یافته و اهالی می‌توانند از نعمت آب پایدار و سالم بهره‌مند شوند. وجود آب کافی و پایدار در روستا، یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی تحقق مهاجرت معکوس است.

وی با اشاره به اینکه، به دلیل نبود راه مناسب و فاصله زیاد تا روستا، هزینه‌های حمل و نقل مصالح ساختمانی از جمله بیش از ۱۲۰۰ عدد گلویی، سیمان، آهک و همچنین پمپ کف‌کش جهت پمپاژ آب به مخزن و همچنین هزینه های جاری این پروژه در این منطقه‌ بیش از حد معمول است. همین موضوع موجب افزایش هزینه‌های کلی پروژه شده و ادامه عملیات اجرایی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه این طرح با کمک خیرین گروه جهادی شهدا آغاز شده، تأکید کرد: برای تکمیل پروژه، همچنان نیازمند حمایت‌های مالی و معنوی خیرین و نیکوکاران هستند.

مسئول گروه جهادی شهدا افزود: مشارکت خیرین می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تسریع روند اجرای طرح و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر اهالی روستا از این نعمت الهی داشته باشد.

وی گفت: امیدواریم با همراهی مردم نیکوکار و خیرین عزیز، پروژه آبرسانی روستای عبدالملکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد تا آب قنات پس از سال‌ها دوباره به داخل روستا جریان یابد و ساکنان این منطقه، به‌ویژه زنان و خانواده‌ها، از رنج رفت‌وآمدهای مکرر و کمبود آب رهایی یابند و بتوانند از این موهبت الهی به شکلی شایسته بهره‌مند شوند.