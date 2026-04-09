احیای ارتباط ۳۰ هزار مشترک در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات بر تداوم خدماترسانی مطلوب در جریان جنگ تحمیلی سوم، اعلام کرد: شبکه ارتباطی استان با تلاش اپراتورها و مجموعه مخابرات در طول ۴۰ روز جنگ پایدار ماند و شهروندان به خدمات ارتباطی دسترسی کامل داشتند.
وی افزود: بیش از ۷۰۰ مأموریت اضطراری برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی استان انجام شده و تیمهای فنی و عملیاتی بهصورت مستمر وضعیت شبکه را رصد میکنند. در حال حاضر وضعیت شبکه نرمال ارزیابی میشود و خدمات با کیفیت مناسب در حال ارائه است.
رضایی در ادامه با اشاره به حمله ۱۶ اسفند به مرکز مخابراتی شهید منتظری شهرری، گفت: در این حادثه ارتباط بیش از ۵۰ هزار مشترک قطع شد که با تلاش شبانهروزی، تاکنون ارتباط بیش از ۳۰ هزار مشترک برقرار شده است.
وی افزود: برای برقراری ارتباط ۲۰ هزار مشترک باقیمانده، توسعه شبکه فیبر نوری و حفاری مورد نیاز است که این اقدام با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار دارد. مدیرکل ارتباطات استان تهران تصریح کرد: یکی از هابسایتهای همراه اول در این مرکز آسیب دیده بود که بهسرعت بازسازی و به مدار بازگشت.
رضایی همچنین از حمله شامگاه ۶ فروردین به مرکز مخابراتی شهید محسنیان در منطقه شادآباد خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه ارتباط بیش از ۲ هزار مشترک قطع شد اما در کمتر از یک روز، با جایگزینی تجهیزات، ارتباط همه مشترکان برقرار گردید.
وی درباره وضعیت تلفن همراه گفت: با وجود آسیب به برخی سایتهای ارتباطی در مناطق هدف حمله، شبکه موبایل پایدار است و تیمهای امدادی بلافاصله عملیات ترمیم را انجام دادند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران تأکید کرد: تیمهای فنی و عملیاتی بهصورت کامل در آمادهباش قرار داشتند و با توجه به تهدید زیرساختهای برق، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مراکز مخابراتی و سایتهای تلفن همراه انجام شد.
وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان گفت: مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات در جلسات روزانه با محوریت استانداری بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ میشد.
رضایی در پایان با اشاره به ارائه خدمات پستی و بانکی خاطرنشان کرد: تمام دفاتر پستی در سطح استان فعال بودند و لحظهای از ارائه خدمت دست نکشیدند. در حوزه بانکی نیز هر روز ۵۰ درصد شعب پستبانک در شهر تهران و تمامی شعب در شهرستانهای استان فعال بودند. همچنین دفاتر پیشخوان در تمام مناطق شهری و روستایی بدون تعطیلی به مراجعان خدمت ارائه کردند.
