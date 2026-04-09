  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

معجون تلخ تهدید، دروغ‌پردازی و امید در جدیدترین اظهارات ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا با زبانی مملو از تهدید، ضمن تکرار ادعاهای واهی خود درباره شکست ایران در جنگ، گفت که به رسیدن به توافق در مذاکرات خوش‌بین است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ان‌بی‌سی نسبت به حصول توافق سازش با ایران ابراز خوشبینی کرد.

وی که طی دو روز اولیه رسیدن به توافق موقت ۱۴ روزه، دست کم ۳ بند از بندهای ده گانه توافق را نقض کرده است، مدعی شد که رهبران ایران عقلانی تر شده اند و با مواردی که باید موافقت کنند، موافقت می کنند.

ترامپ بدون توجه به تحلیل‌های رسانه‌های غربی و آمریکایی و نظریه پردازی نخبگان سیاسی و نظامی که نسبت به شکست آمریکا در رسیدن به اهداف جنگ متفق القول هستند، بار دیگر ادعاهای خود مبنی بر پیروزی در جنگ را تکرار کرده و مدعی شد که ایرانی‌ها دیگر هیچ ارتشی ندارند!

وی در حالی که طی دو روز گذشته ۳ مورد از بندهای تعهدات خود بر اساس شروط ده گانه ایران را نقض کرده، بار دیگر زبان تهدید را در پیش گرفته و مدعی شد که در صورتی که ایرانی‌ها به توافق نرسند، اوضاع برای آنها دردناک خواهد بود.

ترامپ در عین حال تصریح کرد که رژیم صهیونیستی حملات خود به لبنان را کاهش خواهد داد و وی در این رابطه با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده است.

کد مطلب 6796653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دونالد ترامپ قمارباز و یاوه گو و مفعول : تو اگر حرفهایت بلوف نیست و راست می‌گویی بیا و آن خلبانی را که ازایران نجات دادی را به همه نشان بده تا بفهمند تو یک دروغگوی کثیف و رذل نیستی! یزید و معاویه و ابن زیاد و شمر و ابن ملجم پیش تو لنگ می‌اندازند .

