به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ان‌بی‌سی نسبت به حصول توافق سازش با ایران ابراز خوشبینی کرد.

وی که طی دو روز اولیه رسیدن به توافق موقت ۱۴ روزه، دست کم ۳ بند از بندهای ده گانه توافق را نقض کرده است، مدعی شد که رهبران ایران عقلانی تر شده اند و با مواردی که باید موافقت کنند، موافقت می کنند.

ترامپ بدون توجه به تحلیل‌های رسانه‌های غربی و آمریکایی و نظریه پردازی نخبگان سیاسی و نظامی که نسبت به شکست آمریکا در رسیدن به اهداف جنگ متفق القول هستند، بار دیگر ادعاهای خود مبنی بر پیروزی در جنگ را تکرار کرده و مدعی شد که ایرانی‌ها دیگر هیچ ارتشی ندارند!

وی در حالی که طی دو روز گذشته ۳ مورد از بندهای تعهدات خود بر اساس شروط ده گانه ایران را نقض کرده، بار دیگر زبان تهدید را در پیش گرفته و مدعی شد که در صورتی که ایرانی‌ها به توافق نرسند، اوضاع برای آنها دردناک خواهد بود.

ترامپ در عین حال تصریح کرد که رژیم صهیونیستی حملات خود به لبنان را کاهش خواهد داد و وی در این رابطه با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده است.