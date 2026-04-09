  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

جو کنت: زمان توقف آتش‌افروزی آمریکا در خاورمیانه فرا رسیده است

مدیر مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های ترامپ، گفت: دیگر وقت آن رسیده که در خاورمیانه نقش آتش‌افروز و آتشفشان را بازی نکنیم، واقعاً ارزشش را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در آمریکا که در اعتراض به جنگ علیه ایران استعفا داد، بار دیگر از سیاست های ترامپ انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، «جو کنت» در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متأسفانه، خروج آمریکا از ناتو برای جلوگیری از درگیری‌های خارجی نخواهد بود، بلکه ناتو را ترک میکنیم تا وقتی ترکیه و اسرائیل نهایتاً در سوریه با هم درگیر شوند، بتوانیم در کنار اسرائیل بایستیم.

وی افزود: این در حالی است که پیش از آن ما به سرنگونی دولت سکولار سوریه کمک کردیم و یک رهبر سابق القاعده/داعش را به ریاست جمهوری این کشور برگزیدیم.

این مقما سابق آمریکایی تأکید کرد: دیگر وقت آن رسیده که در خاورمیانه نقش آتش‌افروز و آتشفشان را بازی نکنیم، واقعاً ارزشش را ندارد.

کد مطلب 6796306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

