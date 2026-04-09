۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۴

گدایی ترامپ از ناتو برای تأمین امنیت تنگه هرمز

یک مقام مسئول ناتو گفت که آمریکا در تلاش برای گرفتن تعهد از اروپایی‌ها برای کمک به تامین امنیت تنگه هرمز است و از آنها خواسته تا چند روز آینده طرح‌های مشخصی را در این خصوص ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از یک مقام مسئول در ناتو اعلام کرد که واشنگتن در تلاش برای گرفتن تعهد از همپیمانان اروپایی خود برای کمک به تامین امنیت تنگه هرمز است.

بر اساس گفته های این مقام ناتو، آمریکا از اروپایی ها خواسته است تا چند روز آینده طرح های مشخصی برای تضمین دریانوردی در تنگه هرمز ارائه دهند.

این گزارش در حالی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا روز چهارشنبه با مارک روته دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کاخ سفید دیدار کرد.

این دیدار در بحبوحه افزایش تنش‌ها در ناتو به دلیل تهدیدات آمریکا مبنی بر خروج از این پیمان پس از عدم حمایت ناتو از واشنگتن در جنگ علیه ایران، صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ اخیرا در گفتگو با «تلگراف» و «رویترز» تهدید کرد که به شدت در حال بررسی خروج آمریکا از ناتو است، زیرا متحدان اروپایی در جنگ با ایران و باز کردن تنگه هرمز از وی حمایت نکردند. ترامپ با تهدید قطع کمک به اوکراین، خواستار حضور اروپا در خاورمیانه شد.

ترامپ همواره نارضایتی خود را از موضع و عملکرد کشورهای عضو ناتو در طول تجاوز به ایران نشان داده است. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها از اعزام ناوگان دریایی به منطقه برای شرکت در «بازگشایی تنگه هرمز» خودداری کردند، در حالی که کشورهای دیگر حتی اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود را برای حمله به ایران ندادند.

    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      ناتو باید لبنان را زیر چتر خود بگیرد یا به آن کشور سلاح ارسال کند همانطور که به اوکراین سلاح فرستادند واگرنه سناریوی غزه در لبنان تکرار میشود. اسرائیل، سگ هاری که در خاورمیانه رها کردند فقط دنبال دریدن است و معنای صلح را نمیفهمد
      • امین IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        بچه جان حزب الله ربطی به لبنان نداره حداقل جغرافی و نهادهای بین المللی و وظایفشون رو یاد بگیر بعد نظر بده

