به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، خبرگزاری بلومبرگ آمریکا در گزارشی نوشت: جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، آمریکا را در برابر رقبایش در موقعیتی ضعیف‌تر نشان داده است.

این گزارش می‌افزاید: آتش‌بس در ایران این برداشت را در میان رقبا و همچنین در میان اعضای ناتو تقویت کرده که کارزار ترامپ یک شکست راهبردی است.

بلومبرگ همچنین تأکید کرد: برتری نظامی و اطلاعاتی آمریکا نتوانست ایران را به تسلیم وادار کند.

در ادامه این گزارش آمده است: تهدید ترامپ به خروج از ناتو همچنان تردیدهایی را درباره میزان پایبندی واشنگتن به این ائتلاف برانگیخته است.

این گزارش درحالی منتشر می شود که رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی به انتقاد شدید از ائتلاف نظامی ناتو پرداخت و گفت: زمانی که به ناتو نیاز داشتیم، وجود نداشت و اگر دوباره به آن نیاز داشته باشیم نیز وجود نخواهد داشت.

در همین راستا، دبیرکل ناتو در گفتگو با شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا اظهار کرد که ترامپ نسبت به بسیاری از متحدان ناتو به دلیل عدم حمایت آن‌ها از جنگ علیه ایران، احساس ناامیدی و سرافکندگی می‌کند.