درخواست ترامپ از نتانیاهو برای حفظ مذاکرات با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «ان بی سی» به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته است تا برای کمک به موفقیت مذاکرات آمریکا با ایران، حملات ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان را کاهش دهد.

در همین رابطه شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ترامپ اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو سطح حملات به لبنان را کاهش خواهد داد.

بعد از حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی به لبنان که به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شد، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در صورت ادامه این روند که نقض یکی از بندهای شروط ده گانه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق است، مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی با آمریکا در قالب آتش بس موقت دو هفته‌ای را کنار خواهند گذاشت.

بنیامین نتانیاهو و در پی او دونالد ترامپ تلاش کردند اینگونه وانمود کنند که شرط توقف حملات به اهرم های محور مقاومت در منطقه از جمله در لبنان جزو شرایط موجود در بندهای ده گانه نبوده است، ولی ایران به همراه بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی و بویژه دولت پاکستان به عنوان میانجی این دور از مذاکرات حضور این بند در بین بندهای ۱۰ گانه پیشنهادی از سوی ایران را تایید کردند.

حال به نظر می‌رسد دونالد ترامپ برای حفظ مذاکرات و جلوگیری از مجبور شدن به بازگشت روند تنش و جنگ منطقه‌ای و بروز خسارت های بیشتر به پایگاه‌ها ، تجهیزات و نفرات ارتش خود؛ تلاش دارد بنیامین نتانیاهو را به کاهش سطح حملات خود به لبنان مجبور کند.