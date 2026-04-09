خون امام شهید، موجب استمرار حرکت نظام انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در مراسم گرامیداشت چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم، گفت: اقتدار و عزت ایران اسلامی مدیون خون رهبر شهیدمان است.

وی افزود: اخلاق رهبر شهید انقلاب اسلامی، زبانزد دوستان و دشمنان است و عظمت، ساده زیستی، هوش، حافظه قوی، جامعیت علمی برجسته ایشان، قابل توجه بود.

امام جمعه کیش گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، الگو برای ملت هستند و نتیجه مدت رهبری ایشان، تربیت نسلی نمونه و شاخص در ایمان و عمل بود.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز بیان کرد: رهبر شهید ما با ظالمان حاضر نشدند بیعت کنند، اعتقاد راسخ ایشان، بهره گیری از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) بود و به کفار و دشمنان باج ندادند و در این راه شهید شدند.

امام جمعه کیش خاطرنشان کرد: اسلام محوری، خدا محوری، توجه به اسلام ناب، مردم داری، قانونمندی و حمایت از استقلال و آزادی کشور ویژگی رهبر شهیدمان بود که باید در خودمان تقویت کنیم.