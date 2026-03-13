امام جمعه کیش: ملت ایران تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش که پس از راهپیمایی روز قدس برگزار شد، اظهار کرد: این جنگ تحمیلی گرچه برای ملت ما سخت است، ولی برای آمریکای تروریست، رژیم اسراییل جنایتکار و کشورهای منطقه هم دشوارتر خواهد شد.

وی بیان کرد: نتیجه این جنگ تعطیل کردن همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و فلج کردن اسرائیل خواهد بود و طبق فرمایش رهبر عزیزمان، تنگه هرمز هم بسته خواهد ماند و جهان دچار بزرگترین بحران انرژی در تاریخ خواهد شد و همه می‌دانند که ماجراجویی ترامپ متوهم و نتانیاهو جنایتکار مسبب این وضعیت است.

امام جمعه کیش اضافه کرد: این جنگ فاجعه جهانی به دنبال خواهد داشت و موجب افزایش قیمت‌ها، رکود اقتصادی در جهان و تورم شدید و فراگیر و فروپاشی اقتصاد جهانی خواهد شد و مسبب همه اینها آمریکای تروریست و اسراییل جنایتکار است.

وی راه حل بحران جنگ تحمیلی علیه ایران را نه تهدید ایران، بلکه مهار متجاوزان و اخراج آنها از منطقه عنوان کرد و ادامه داد: بعد از این جنگ، امنیت منطقه به دست مردم منطقه تامین خواهد شد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز با بیان این که جمهوری اسلامی دارای جایگاه محوری در غرب آسیاست، اظهار کرد: دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی ایران به هر نقشه‌ای دست زدند و تازه فهمیدند که ایران مثل سایر کشورهای منطقه نیست و آمادگی ایران برای مقابله با هر دشمنی را با چشم خود دیدند.

وی اضافه کرد: کشور ما با تدبیر رهبر شهید و رهبر جدید، توان مقابله با تهدیدات را دارد و همه مشاهده خواهند کرد که دشمنان را بیچاره خواهیم کرد.

امام جمعه کیش همچنین گفت: لازم نیست که ایران اسلامی توان خود را ثات کند چرا که خسارت وارده به دشمنان تاکنون نشان داده که توان بالای ایران و رشادت ملت ایران بسیار بالاست.

وی افزود: پیروزی نهایی ما با وحدت، همدلی، هم‌صدایی و با حضور باشکوه مردم در صحنه نزدیک است و آمریکای تروریست و اسراییل جنایتکار نتیجه خطای محاسباتی خود را که نابودی ایران و تغییر رژیم بود، امروز می بینند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، از بین بردن توان دفاعی را از جمله اهداف دشمنان دراین جنگ برشمرد و بیان کرد: آنها موفق به این کار نشدند و با بر هم خوردن تمام معادلات آنها، دشمنان متجاوز اکنون توان آفندی ایران را می بینند.

وی با قدردانی از حضور و بصیرت مردم ایران اسلامی در همه صحنه‌های این دفاع مقدس و حمایت آنها از کشور و نظام اظهار کرد: همه ملت پای کار هستند و ما این چنین با صلابت بخشی از توانمندی خود را نشان داده‌ایم و بخشی دیگر را هم نشان خواهیم داد.

امام جمعه کیش تاکید کرد: قدرت نظامی برتر داشتن و فناوری بیشتر داشتن عامل پیروزی نیست بلکه ایمان، توکل به خدا، رهبری حکیم، نیروهای مخلص و مجاهد، همراهی مردم بصیر و همت و تلاش مسئولان عامل پیروزی است و جمهوری اسلامی همه اینها را در بالاترین حد دارد.

وی اضافه کرد: جبهه حق گاهی تحت فشار قرار می گیرد امام هرگز شکست نمی خورد و در این جنگ نیز پیروزی نهایی از آن ماست و شکست و ناکامی نصیب دشمنان خواهد شد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز ادامه داد: مقاومت ملیت ایران و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران ثابت کرد که نظام جمهوری اسلامی آن چنان مستحکم است که احدی یارای فروپاشی آن را ندارد و حتی با شهادت عالی‌ترین مقام کشور هم مستحکم می‌ماند.

وی همچنین گفت: دشمنان رویای فروپاشی و توهم شکست چند ساعته و چند روزه جمهوری اسلامی را داشتند ولی این توهم، باطل بود و این خواب آنها تعبیر نشد به طور یقین این آرزوی خود را به گور خواهند برد.

امام جمعه کیش با اشاره به نقش آفرینی با صلابت و مقتدر محور مقاومت و حزب الله لبنان در این جنگ به رغم تلاش دشمنان در حذف رهبری و ادعای شکست آنها اظهار کرد: در این جنگ کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه فهمیدند که آمریکا توان دفاع از آنها را ندارد و حتی توان دفاع از خودش را هم ندارد و اگر ایران امنیت نداشته باشد هیچ کشوری در منطقه امنیت نخواهد داشت.

امام جمعه کیش، شایستگی و توانمندی را ملاک انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان عنوان کرد و افزود: با انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی، جنگ روایت‌ها درباره رهبر سوم به پایان رسید.

وی با اشاره به حضور رهبر جدید در مناطق جنگی و شرکت در پنج عملیات در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری وظیفه خود را در این برهه خطیر به خوبی انجام داد و بهترین فرد را برای رهبری جدید انتخاب کرد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، رهبر سوم انقلاب را شخصیتی با فضل، عامل و دارای توان فقهی مبرز و آشناترین فرد به امور کشور و نظام عنوان کرد و ادامه داد: رهبری معظم نزدیکترین فرد به رهبر شهید هستند و اعتقاد به مسیر انقلاب دارند و مطلع به امور کشور، شجاع، با صلابت و دارای ویژگی بالای تقوا و دیانت هستند.

وی با بیان این که دلمان مملو از غم و ناراحتی شهادت رهبر و فرماندهان عزیزمان بود ولی این انتخاب شایسته مرهمی بر درد و مشکلات کشور شد، اضافه کرد: در ابتدای کار انتخاب رهبر جدید، ثابت شد که ایشان اهل جهاد، شهادت و ایثار هستند و اگر نیاز باشد، جان خود را برای دین و کشور و برای مردم فدا می‌کنند.

امام جمعه کیش بیان کرد: دشمنان همواره از انتخاب ایشان به عنوان رهبر جدید می ترسیدند و مهمترین دلیل بر مخالفت دشمنان با انتخاب رهبر جدید، شایستگی ایشان بود ولی آنها از آنچه که می‌ترسیدند، بر سرشان آمد و در اولین پیام رهبری سوم ثابت شد که دشمنان چرا می ترسند.

وی ادامه داد: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای با این پیام جامع و کاملی که دادند، نشان دادند که تقوا، اخلاص، درایت، شجاعت و حب خود به ملت و مردم را در بالاترین حد دارند و بر همین مبنا، همه مطیع امر او هستیم و تابع دستورات او خواهیم بود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، در ادامه خطبه‌های امروز با تقدیر از حضور پرشور ملت ولایی، انقلابی و بصیر در صحنه طی دو هفته اخیر و به خصوص در راهپیمایی روز قدس امسال گفت: مردم انقلابی با همراهی، همدلی و حضور در صحنه نشان دادند که ملتی کم نظیر هستند.

وی افزود: هیچگاه جهان و تاریخ چنین امتی ندیده و این ملت مایه افتخار و مباهات است و همین ملت امروز ترس در دل دشمنان انداخته و آنها را مایوس کرده و یقین داریم که حضور مردم در صحنه با قدرت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه کیش، اتحاد، انسجام، همدلی و یکصدایی را مهمترین تکلیف همه ملت ایران در این موقعیت حساس برشمرد و اضافه کرد: بسیاری از مشکلات کشور بعد از پیروزی در این جنگ نهایی حل خواهد شد چرا که حق ملت شریف ایران بیشتر از این است.

وی همچنین با قدردانی از نیروهای مقتدر مسلح کشورمان در جهاد، رشادت و فداکاری جنگ تحمیلی جاری بیان کرد: ما همه سر تعظیم در برابر سربازان ولایت و مدافعان کشور فرو می آوریم و قدردان زحمات خالصانه و ایثار و شجاعت حافظان امنیت هستیم.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین با قدردانی از تلاش دولت و مسئولان و همه مسئولان اجرایی گفت: تدابیر خوبی اندیشیده شده و به رغم وضعیت جنگی، شرایط بحرانی خدمات رسانی در کشور نداریم و همه شبانه روزی پای کار هستند.