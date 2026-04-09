خون امام شهید، ویرانگر دشمنان و ضامن شکست هیمنه استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میثم فیاضی پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در میدان ولایت فقیه ارومیه با تبیین جایگاه رفیع شهادت در مکتب اسلام، اظهار کرد: شهید در مکتب اسلام تنها یک فرد نیست، بلکه موتور محرک و عامل اعتلای جامعه است. شهادت، پایان راه نیست، بلکه آغاز جوشش خون در رگ‌های تاریخ است تا یاد و آرمان شهید هرگز به فراموشی سپرده نشود.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به جهانی شدن پیام نهضت حسینی، خاطرنشان کرد: اندیشه متعالی امام حسین (ع) امروز نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا ماندگار شده است و همین الگوی الهام‌بخش است که ضامن بقای جریان‌های حق‌طلب است.

وی با اشاره به تقابل تاریخی و استراتژیک ملت ایران با ابرقدرت‌های جهانی، تصریح کرد: در این نبرد نابرابر، خون امام شهید و شهدای گلگون‌کفن، در کنار حضور بصیرانه و قدرتمند ملت ایران، هیمنه پوشالی آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر را درهم شکسته است.

حجت‌الاسلام فیاضی با تأکید بر اقتدار و ایستادگی ۴۷ ساله ملت ایران در برابر دسیسه‌های پیچیده دشمنان، افزود: ملت قهرمان ایران با تکیه بر قدرت درونی و ایمان قلبی، با صلابت در برابر توطئه‌ها ایستاده است و تاریخ گواهی می‌دهد که در نهایت، این مردم مومن و شهادت‌طلب هستند که فاتح نهایی این جنگ نابرابر خواهند بود.