صاحبقرانی: مردم میدان را خالی نخواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صاحبقرانی عصر پنجشنبه در مراسم دسته عزاداری به مناسبت اربعین «رهبر شهید» با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: برای نجات ایران عزیز، پیام رهبر شهید ما این بود که مردم کار را تمام کنند و امروز نیز مردم با حضور خود در میدان نشان دادهاند که همچنان پای آرمانهای خود ایستادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه ملت ایران خود را پیرو مکتب عاشورا میداند، گفت: ما ملت امام حسین(ع) و ملت عاشورا هستیم؛ ملتی که در کنار سیدالشهدا برای احقاق حق و اجرای عدالت قیام کرده و تا رسیدن به حق از پای نخواهد نشست.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید سیدمرتضی آوینی در بیستم فروردین ماه افزود: شهید آوینی با روایتهای خود از دوران دفاع مقدس، حقیقت آن دوران را برای مردم به تصویر کشید؛ دورانی که در آن تقریباً تمام قدرتهای جهانی در یک سوی میدان ایستاده بودند و ملت ایران در سوی دیگر با تکیه بر ایمان و باورهای خود مقاومت میکرد.
صاحبقرانی با تأکید بر اینکه ملت ایران در مسیر مقابله با دشمنان به دستاوردهای مهمی رسیده است، تصریح کرد: تا اینجای میدان پیکار با استکبار جهانی، پیروزیهای زیادی به دست آمده است. با این حال رسانههای دشمن و برخی رسانههای همسو تلاش میکنند این پیروزیها را وارونه جلوه دهند و شکست را به جای پیروزی به مردم القا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: ملت ایران باید بداند که نیمه نخست این میدان با پیروزی ایران همراه بوده و این موفقیت حاصل ایستادگی مردمی است که باور دارند هرگز زیر بار ظلم نخواهند رفت.
وی با اشاره به آنچه «گام دوم این مسیر» خواند، گفت: در این مرحله سخن مردم با مسئولان کشور است؛ چه آنهایی که در میدان دیپلماسی فعالیت میکنند و چه آنهایی که در میدان نظامی حضور دارند. در شرایط جنگ ترکیبی، مردم اعلام میکنند که میدان خیابان را رها نخواهند کرد و همچنان در صحنه خواهند ماند.
صاحبقرانی همچنین گفت: مردم اعلام کردهاند که پشت مسئولان خود هستند و در صورت لزوم شب و روز در میدان حضور خواهند داشت؛ اما انتظار دارند همانگونه که در میدان نظامی و در عرصههای مختلف دشمن را به عقب راندهاند، در عرصه دیپلماسی نیز از حقوق ملت ایران دفاع شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی حضور مردم در صحنه را پشتوانهای برای تصمیمگیریهای کشور دانست و افزود: این حضور مردمی میتواند پشتوانهای قوی برای کسانی باشد که در عرصههای مختلف به دنبال احقاق حقوق ایران هستند.
وی با اشاره به تحولات منطقهای گفت: مطالبه مردم این است که در برابر هرگونه جسارت به محور مقاومت و ملتهای منطقه، پاسخ قاطع داده شود و دشمنان بدانند که عزت ملت ایران خدشهبردار نیست.
صاحبقرانی تأکید کرد: ملت ایران برای حفظ نظام و ارزشهای خود هزینههای زیادی داده و جوانان بسیاری را تقدیم کرده است. یاد و نام شهدای انقلاب و نظام از جمله شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی نشان میدهد که این مسیر با فداکاریهای فراوان همراه بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: همه ما خواهان آن هستیم که با اقتدار، عزت و احترام به مردم، حقوق مشروع ملت ایران از دشمنان گرفته شود و اجازه داده نشود حق این ملت تضییع شود.
