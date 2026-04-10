حاجی بابایی: ایران امروز یکی از چهار قدرت برتر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان شفت با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک پیروزی در «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: شهادت رهبر ما حسین‌گونه بود؛ ایشان همچون سیدالشهدا (ع) در میدان ماندند و با نثار خون خود، دل‌ها را فتح و ملت را یکپارچه کردند.

وی با اشاره به انتخاب شایسته جانشین رهبری توسط مجلس خبرگان، افزود: انتخاب رهبر جدید با این عظمت، نتیجه آن شهادت مظلومانه بود. با قاطعیت می‌توان گفت شایسته‌ترین فرد برای هدایت این نظام، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای بودند که با عنایت الهی انتخاب شدند تا مسیر اقتدار ایران تداوم یابد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه اقتدار دفاعی و موشکی ایران، محاسبات ابرقدرت‌ها را به هم ریخته است، گفت: امروز به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت، جمهوری اسلامی ایران در زمره چهار قدرت برتر جهان قرار گرفته و هیچ دشمنی جرئت جسارت به این خاک را ندارد. ‌

پیروزی در جنگ تحمیلی سوم و عبور از سد استکبار

نایب رئیس مجلس با تمجید از حضور پرشور مردم گیلان در صحنه طی ۴۰ شب گذشته، تصریح کرد: در حالی که ۵۴ کشور با آمریکا همراهی کردند تا اراده ملت ایران را بشکنند، اما اقتدار ملی و قدرت موشکی ما چنان ویران‌کننده بود که «ترامپ قمارباز» نتوانست خواسته‌هایش را عملی کند.

وی با اشاره به پیام شب گذشته رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مردم بصیر ایران سرپا گوش به فرمان رهبری هستند. حضور همزمان مردم در کف خیابان‌ها و نیروهای مسلح در میدان، پیروزی کامل ما را رقم زد و این غرور ملی امروز در دنیا بی‌نظیر است.

گیلان، استانی با جایگاه ملی و فراملی

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات استانی اشاره کرد و گفت: گیلان تنها یک استان نیست، بلکه به تنهایی یک «ایران» است و جایگاهی ویژه در نگاه تمام مردم کشور دارد. مردمی که از سراسر ایران برای تفریح به این خطه می‌آیند، باید از زیرساخت‌های اولیه به‌ویژه در حوزه بهداشت بهره‌مند باشند.

‌وی تاکید کرد: هزینه خدمات‌رسانی در گیلان باید متناسب با جایگاه آن دیده شود. حل معضل فاضلاب و پسماند در گیلان و شهرستان شفت یک اولویت اساسی است که باید با جدیت تا پایان دنبال شود تا دغدغه مردم و میهمانان این استان برطرف گردد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر لزوم همبستگی ۹۰ میلیون ایرانی گفت: همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و باید برای حفظ و استواری این کشور پشت سر رهبری بیاییم. امروز موج عظیمی از نگاه‌ها به سمت ایران مقتدر جلب شده و دنیا فهمیده است که ایران اسلامی دیگر آن کشوری نیست که کسی جرئت نگاه چپ به آن را داشته باشد.