ارائه خدمات اورژانس همدان به ۹۵۰۰ نفر در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گمار ظهر جمعه از ارائه خدمات درمانی به بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ بیمار و مصدوم از سوی اورژانس ۱۱۵ این استان در دوران جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت تمامی مرخصیهای کارکنان اورژانس لغو و آمادگی صددرصد برای خدمترسانی به مردم اعلام شده بود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نفر از کادر درمان اورژانس ۱۱۵ همدان در صف اول خدمترسانی قرار گرفتند، ادامه داد: تیمهای درمانی اورژانس ۱۱۵ در طول این دوران، مأموریتهای محوله را با سرعت و دقت بالا به انجام رسانده و بیماران و مصدومان از خدمات تخصصی آنان بهرهمند شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی همدان همچنین به حجم بالای تماسهای مردمی با واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۳۴ هزار تماس در این واحد ثبت شده و پزشکان و پرستاران به صورت شبانهروزی به هموطنان پاسخگو بودهاند.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۴ هزار مشاوره پزشکی و دارویی ارائه شده که این امر نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و مدیریت شرایط جنگی ایفا کرده است.
گمار به فعالیت واحد موتورلانس اورژانس همدان نیز اشاره کرد و گفت: این واحد با انجام بیش از هزار ماموریت، بهویژه در مناطق پرترافیک و نقاطی که نیاز به دسترسی سریع وجود داشت، بخش قابل توجهی از عملیاتهای حیاتی را پوشش داده است.
وی در پایان با تاکید بر رویکرد جهادی و شجاعانه کارکنان اورژانس، بیان کرد: تمامی این خدمات در شرایطی ارائه شد که بیش از ۷۰۰ نیروی عملیاتی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و با درک عمیق از وظایف انسانی و حرفهای خود، بیوقفه برای حفظ سلامت مردم تلاش کردند.
نظر شما