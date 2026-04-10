۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۶

اصابت موشک حزب الله به «مسکاف عام»

منابع صهیونیستی با اشاره به تداوم حملات مقاومت لبنان به شمال فلسطین اشغالی از اصابت یک موشک به ساختمانی در مسکاف عام خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از حملات جدید موشکی مقاومت اسلامی لبنان به اشغالگران خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک موشک به ساختمانی در مسکاف عام در شمال اراضی اشغالی اصابت کرده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در حمله اخیر حزب الله، یک موشک به طور مستقیم به یک ساختمان در «مسکاف عام» واقع در شمال اراضی اشغالی، اصابت کرده است؛ هنوز جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است.

از سوی دیگر این منابع اعلام کردند که موشک هایی از جنوب لبنان به الجلیل شلیک شده است.

منابع صهیونیستی از شلیک موشک از لبنان و آژیر خطر در کریات شمونه و حومه آن نیز خبر دادند.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی شهرهای کفر رومان، کفر بنیت، حبوش و مجاورت راشایا الفخار در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

    IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      تداوم حملات حزب‌الله | برق شهرک «کریات شمونه» قطع شد؛ حزب الله لبنان در پاسخ جنایات رژیم صهیونیستی در خاک این کشور، از بامداد امروز جمعه، حملات خود را با شدت بیشتری ادامه داد.

