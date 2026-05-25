۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

تمدید دوباره تعلیق پروازهای شرکت اسپانیایی به اراضی اشغالی

شرکت هواپیمایی اسپانیایی «ایبریا» لغو تمامی پروازهای خود به اراضی اشغالی را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، شرکت هواپیمایی اسپانیایی «ایبریا» (Iberia) بار دیگر اعلام کرد که لغو تمامی پروازهای خود به اراضی اشغالی را تمدید کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، شرکت هواپیمایی «ایبریا» در بیانیه ای اعلام کرد که لغو تمامی پروازهای خود به اراضی اشغالی را تا تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

این در حالیست که کانال عربی‌ 12 رژیم صیهونیستی نیز این گزارش را رسانه ای کرده است.

این تصمیم به دنبال تداوم تنش‌ های امنیتی در منطقه گرفته شده است که پس از تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران شدت گرفت.

