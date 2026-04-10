ادعای ترامپ درمورد تحریریه روزنامه وال استریت ژورنال: بدترین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت که وال استریت ژورنال بدترین و نامعتبرترین تحریریه دنیا را دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش تر در شبکه تروث سوشال خود، در واکنش به خبری در سی‌ان‌ان که در آن گفته بود: آمریکا شروط ایران را پذیرفته است، بار دیگر سی‌ان‌ان را رسانه‌ای جعلی توصیف کرد و گفت که خبر جعلی‌اش هم یک کلاهبرداری است.

ترامپ گفت: بیانیه ادعایی منتشرشده توسط شبکه خبری سی‌ان‌ان یک کلاهبرداری است، همان‌طور که سی‌ان‌ان به خوبی می‌داند. این بیانیه جعلی به یک سایت خبر جعلی (از نیجریه) پیوند داده شده بود و البته بلافاصله توسط سی‌ان‌ان برداشته شد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: مقامات در حال بررسی هستند که آیا انتشار بیانیه جعلی یک جرم بوده یا اینکه کار یک بازیگر بیمار و خودسر بوده است؟

ترامپ گفت: به سی‌ان‌ان دستور داده شده که این بیانیه را فورا با ارائه عذرخواهی کامل برای «گزارش‌دهی» معمولا ضعیف خود پس بگیرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی (۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای در شبکه تروث سوشال پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقب نشینی کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی درباره آتش‌بس شکل‌ گرفته میان ایران و آمریکا نوشت: از برادر عزیز جناب شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان و جناب فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان به خاطر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر و قدردانی می کنم.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: در پاسخ به درخواست برادرانه نخست وزیر پاکستان مندرج در توییت ایشان و با توجه به درخواست امریکا برای مذاکره در پیشنهادات ۱۵ بندی آن کشور و اعلام رییس جمهور امریکا مبنی بر پذیرش کلیات پیشنهادات ۱۰ بندی ایران به عنوان مبنای مذاکره، بدینوسیله از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می کنم:

۱.چنانچه حملات به جمهوری اسلامی ایران متوقف شود، نیروهای مسلح قدرتمند ما نیز حملات دفاعی خود را متوقف می کنند.

۲. به مدت دو هفته تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیت های فنی موجود مقدور خواهد بود.

در پی ۴۰ روز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران (۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شمسی و سه شنبه شب به وقت شرق آمریکا برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۶ ) طرفین بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگیری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ و صلح دائمی توافق کردند.