ترامپ و باز هم الگوی مذاکره با بمب

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه جمعه در گفتوگویی تلفنی با نشریه نیویورک پست مدعی شد که ناوهای جنگی این کشور در منطقه با «بهترین مهمات موجود» بازسازی و تجهیز شدهاند تا در صورت شکست مذاکرات صلح در پاکستان، حملات علیه ایران را از سر بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، ساعاتی پیش سوار بر هواپیمای «ایرفورس تو» عازم اسلامآباد، پایتخت پاکستان شد.
قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ نیز در این سفر به ونس ملحق شوند تا مذاکرات صلح نهایی را پیش ببرند.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیتآمیز بودن این گفتوگوها گفت: «ما حدود ۲۴ ساعت دیگر خواهیم فهمید. به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.»
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به آمادگی نظامی نیروی دریایی این کشور در منطقه هشدار داد که گزینه نظامی همچنان روی میز است و ناوگان مستقر در آبهای اطراف ایران برای هر سناریویی از جمله حمله مجدد، بازآماد و مسلح شدهاند.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که در صورت هرگونه تخطی دشمن آمریکایی، صهیونیستی از آتش بس، پاسخ کوبنده ای به متجاوزان خواهد داد.
