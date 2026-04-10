۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

ترامپ و باز هم الگوی مذاکره با بمب

ترامپ و باز هم الگوی مذاکره با بمب

در شرایطی که هنوز مذاکرات تهران و واشنگتن برای ایجاد صلح پایدار شروع نشده، رئیس جمهور آمریکا تهدیدات گذشته درباره اقدام نظامی علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه در گفت‌وگویی تلفنی با نشریه نیویورک پست مدعی شد که ناوهای جنگی این کشور در منطقه با «بهترین مهمات موجود» بازسازی و تجهیز شده‌اند تا در صورت شکست مذاکرات صلح در پاکستان، حملات علیه ایران را از سر بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ساعاتی پیش سوار بر هواپیمای «ایرفورس تو» عازم اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد.

قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ نیز در این سفر به ونس ملحق شوند تا مذاکرات صلح نهایی را پیش ببرند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت‌آمیز بودن این گفت‌وگوها گفت: «ما حدود ۲۴ ساعت دیگر خواهیم فهمید. به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آمادگی نظامی نیروی دریایی این کشور در منطقه هشدار داد که گزینه نظامی همچنان روی میز است و ناوگان مستقر در آب‌های اطراف ایران برای هر سناریویی از جمله حمله مجدد، بازآماد و مسلح شده‌اند.

این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که در صورت هرگونه تخطی دشمن آمریکایی، صهیونیستی از آتش بس، پاسخ کوبنده ای به متجاوزان خواهد داد.

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است. که مذاکره ایران با آمریکا در پاکستان غلط و اشتباه است.
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اکنون زمان دیپلماسی نیست و اکنون زمان گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است.
    • حسن IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      خداوندا با بدترین وضع این حیوان وحشی را بدرک واصل کن
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      پس باز تهدید کردن
    • ruhollah IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      بزدل احمق نژاد پرست بار کج به مقصد نمیرسد حیوان زشت بد ترکیب کله زرد، اگه تاریخ میخوندی میدونستی ما از قومی هستیم که صدام عاصی کردیم انگلیس، و روس به روز سیاه نشاندیم
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ای بمیری راحت بشیم از دستت چرا نمیمیری لعنت به تو به افکار پلیدت به اون نتانیاهوی خوک کثیف وحشی جهنم بخدا منتظرتان هست گورتان را گم کنید وبدرک واصل شوید تا جماعتی نفس راحت بکشند
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      این ملعون باید به سزای جنایتهایش برسد ، و به حول ید الهی به سختی کیفر شود
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اینها همون مدل قبلی درمذاکرات رودنبال می کنندو قصدبه تسلیم کشاندن ما را دارند ولی این بار فاکتورهایی که مابرای حضور درمذاکرات مطرح کرده ایم آنهارا آچمز خواهد کردوروند قبل مورد نظرآنهاتکرار نخواهد شد.
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      تسلط کنترل بر تنگه هرمز را هرگز رها نکنید اخذ عوارض سنگین از امریکائیها اروپائیها صهیونیستیها و حامیانشان را ول نکنید! اینها قابل احترام و ترحم نیستند!
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      بعید نیست این آتش بس برای ریکاوری آمادگی نظامی شغال های هار است و نباید هیچ اعتمادی به این شغال های نجست داشت . دستان رزمندگان عزیزمان باید روی ماشه باشد و هوشیار باشیم . الحمدلله مردم عزیز هم در خیابان حضور عالی دارند و گوش به بفرمان امام مجتبی خامنه ای هستند
    • IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ایران از مواضع دهگانه حقوق قانونی اعلامی خود در برابر خوک زرد نجاستخوار جهنمی ابدا کوتاه نیاید تا خوک زرد نتواند با توهم تخیل گستاخی دروغ پراکنی برای خودش کسب امتیاز فرض کرده و اعلام پیروزی کند ! امریکای جهانخوار دزد بزرگ الان در موضع ضعف قرار دارد هیچ غلطی نمیتواند بکند مجبور است به مطالبات قانونی بر حق ایران تن در دهد .لعنت مرگ بر خوک زرد نتانیابو نابودی امریکای جهانخوار اسرائل حرام زاده غاصب شرور
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خدای نسل امریکایی صهیونی سعودی از جهان براندازد اگر این سه پست پلشت پلید باطل ظالم نباشند جهان گلستان میشود. مرگ بر امریکا اسراییل سعودیها
    • جنید IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      بسیار عالی
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
    • ستاره IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      امیدوارم ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار‌ تو همین دنیا سزای کارشونو پس بدن و خون این همه انسان بی گناه بشه آتیش و بیفته تو زندگیشون. برای هیئت ایرانی آرزوی پیروزی دارم. الهی آمین

