۷۲ عملیات مقاومت لبنان علیه اهداف رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی لبنان در ۵۰ بیانیه از انجام ۷۲ عملیات علیه اهداف رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته خبر داد.

رزمندگان حزب الله در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ عملیات در خاک لبنان و ۳۶ عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام دادند.

بیشترین عمق عملیاتی رزمندگان حزب الله در این مدت ۳۳ کیلومتر و مربوط به موشک باران حیفا و مناطق اطراف آن بود.

رزمندگان مقاومت در این مدت یک پادگان نظامی، ۳۱ مورد شهرک‌های صهیونیست نشین و سه پایگاه و مقر مرزی را هدف قرار دادند و در ۳۶ مورد با پیشروی نظامیان دشمن در خاک لبنان مقابله کردند.

در این عملیات‌ها در ۶۱ مورد از موشک و راکت، ۶ مورد پهپاد و کوادکوپتر، سه مورد عملیات توپخانه و دو مورد موشک هدایت شونده استفاده شد.

رزمندگان حزب الله در ۲۴ ساعت گذشته یک دستگاه تانک و یک دستگاه بلدوزرنظامی را منهدم، در ۲۹ عملیات به مجتمع‌های مسکونی، سه مورد تجمع نظامیان دشمن و در دو مورد به تاسیسات و استحکامات نظامی دشمن حمله کردند.

مقاومت اسلامی لبنان در ۵۰ بیانیه اعلام کرده است که این سلسله عملیات را در پاسخ به نقض آتش بس توسط دشمن صهیونیستی و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم بی گناه در مناطق مختلف لبنان انجام داده است.