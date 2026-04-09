حملات موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شلیک موشک از سوی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی صدای آژیر در شهرهای حیفا، عکا و مناطق وسیعی در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمدند.

در پی این حمله صدای انفجارهایی در حیفای اشغالی شنیده شده است.

رسانه های عبری زبان گزارش دادند که ۴ موشک از خاک لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شده که برخی از موشک های حزب الله به مناطقی در حیفای اشغالی اصابت کرده است.

موشکباران شهرک صهیونیست‌نشین «المالکیه»

حزب الله لبنان شهرک صهیونیست نشین المالکیه در شمال فلسطین اشغالی را برای سومین بار موشکباران کرد.

حمله حزب الله به زیرساخت‌های نظامی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی

حزب الله لبنان همچنین زیر ساخت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیست نشین "معالوت ترشیحا" را هدف حمله موشکی قرار داد.

شهرک «مسکاف عام» هدف حمله موشکی حزب الله قرار گرفت

حزب الله همچنین اعلام کرد که شهرک مسکاف عام برای سومین بار هدف حمله موشکی حزب الله لبنان قرار گرفت.

یک دستگاه بولدوزر نظامی اسرائیل هدف قرار گرفت

حزب الله لبنان همچنین یک دستگاه بولدوزر نظامی اسرائیلی از نوع D۹ را در شهرک رشاف مورد حمله موشکی هدایت‌شونده قرار داد.

حمله حزب الله به تجمع نظامیان صهیونیست

تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «شمع» هدف حمله خمپاره ای قرار گرفت.

همچنین محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک رشاف از سوی حزب الله لبنان موشکباران شد.