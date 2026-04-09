به گزارش خبرگزاری مهر، چندین منبع دیپلماتیک به شبکه خبری «سی‌بی‌اس» گفته‌اند که «دونالد ترامپ» پیش از این در جریان مذاکرات مربوط به آتش‌بس قرار گرفته بود و از تصمیم برای شمول کل منطقه غرب آسیا در این توافق اطلاع داشت؛ موضوعی که به گفته این منابع، از جمله شامل لبنان نیز می‌شد.

بر پایه این گزارش، میانجی‌گران نیز بر این باور بوده‌اند که لبنان بخشی از آتش‌بس است.

همچنین به گفته منابع، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام کرده بود: توافق مورد نظر لبنان را در بر می‌گیرد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران نیز گفته بود: لبنان در چارچوب آتش‌بس قرار دارد.

در روز اعلام آتش‌بس، یک مقام کاخ سفید به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود: رژیم صهیونیستی با شرایط توافقی که با میانجی‌گری پاکستان شکل گرفته موافقت کرده است.

با این حال، سی‌بی‌اس گزارش داده است که پس از یک تماس تلفنی میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ، موضع آمریکا تغییر کرده است.

بنا بر گفته دو منبع آگاه، این تغییر موضع باعث شد روند دیپلماسی پیچیده‌تر شود.

همچنین «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفته است: درباره مفاد آتش‌بس «سوءتفاهم واقعی» وجود داشته و مدعی شده است که ایران «تصور کرده» که این توافق شامل نیروهای هم‌پیمان ایران در لبنان نیز می‌شود.