۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۷

رسانه آمریکایی:

ترامپ از شمول لبنان در آتش‌بس مطلع بود

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که در جریان گفت‌وگوهای مربوط به آتش‌بس، میانجی‌گران و برخی مقام‌ها تأیید کرده‌اند رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر از گنجاندن لبنان در چارچوب این توافق اطلاع داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندین منبع دیپلماتیک به شبکه خبری «سی‌بی‌اس» گفته‌اند که «دونالد ترامپ» پیش از این در جریان مذاکرات مربوط به آتش‌بس قرار گرفته بود و از تصمیم برای شمول کل منطقه غرب آسیا در این توافق اطلاع داشت؛ موضوعی که به گفته این منابع، از جمله شامل لبنان نیز می‌شد.

بر پایه این گزارش، میانجی‌گران نیز بر این باور بوده‌اند که لبنان بخشی از آتش‌بس است.

همچنین به گفته منابع، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام کرده بود: توافق مورد نظر لبنان را در بر می‌گیرد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران نیز گفته بود: لبنان در چارچوب آتش‌بس قرار دارد.

در روز اعلام آتش‌بس، یک مقام کاخ سفید به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود: رژیم صهیونیستی با شرایط توافقی که با میانجی‌گری پاکستان شکل گرفته موافقت کرده است.

با این حال، سی‌بی‌اس گزارش داده است که پس از یک تماس تلفنی میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ، موضع آمریکا تغییر کرده است.

بنا بر گفته دو منبع آگاه، این تغییر موضع باعث شد روند دیپلماسی پیچیده‌تر شود.

همچنین «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفته است: درباره مفاد آتش‌بس «سوءتفاهم واقعی» وجود داشته و مدعی شده است که ایران «تصور کرده» که این توافق شامل نیروهای هم‌پیمان ایران در لبنان نیز می‌شود.

    • یاور IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      این دو موجودچرااینقدرپست وجنایتکارند؟!
    • ایرانی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      جی دی ونس ازاونها هم بدتره.خیلی پست وکثیف ودروغگوست.ترامپ خودش شیطون رادرس میده..ماایرانیان چطورمیتونیم لبنان کشوردوست راکه پشتیبان ایران بوده تنهابذاریم.ونتانیاهوی جنایتکارمردم اونجارو بکشه.نتانیاهو وگاتس وزرای اسراییل بایدمهاربشن..جی دی ونس فکرمیکنه رییس جمهور میشه.کثافت عوضی .دولت فعلی امریکاخیلی عوضی وفاسداست... به قول سردارموسوی برادرعزیزمون شهیدمون اگرهزاربارکشته بشم دوباره زنده بشم وبرای بارهزارم کشته بشم.جانم فدای ایران وهموطنانم باشه.این شعارنیست واقعیت قلبی همه ماست برای ایران.سرافراز
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      لبنان جزء اتش بس بود وپاکستان هم میدونه وگفته وکشورهای دیگه از جمله چین هم خبر دارند ومیدونند
    • محمد IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      با سلام و درود بر روح مطهر تمام شهدا.خوب ایران نیز نباید تنگه هرمز را تا آتش بس کامل باز کند.حتی با دریافت هزینه عبور امن و ایمن. و دوم اینگه محور مقاومت خصوصا در عراق را تقویت نماید تا کمک حال لبنان باشند از یمن هم حمایت اقتصادی وسیع شود تا بتواند آنچه را مد نطر است تامین و حمایت نظامی از لبنان را بدون توقف انجام دهد

