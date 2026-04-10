حیرت جهانیان از تدابیر راهبردی ایران؛ شکست مفتضحانه دشمن در میدان نبرد

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به سمنان و مراسم اجتماع بزرگ اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، از حضور مردم استان سمنان در صحنه خیابان و میدان و پشتیبانی از انقلاب و ولایت فقیه در ۴۰ روز اخیر قدردانی کرد.

وی این حضور را ریشه در بصیرت و زمان شناسی و دشمن شناسی مردم بزرگوار ایران اسلامی دانست و ابراز کرد: انسجام مردم در کنار حمایت از نیروهای مسلح و میدان حماسه سازی، سبب شکست دشمن شده است.

این عضو خانه ملت با بیان اینکه رمز پیروزی ملت ایران، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه است، تاکید کرد: در همه عرصه ها این ترکیب توانسته عظمت و دستاوردهای بزرگی را برای ایران اسلامی به یادگار بیاورد.

روانبخش ضمن اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا و اسرائیل در نبرد علیه ملت ایران، گفت: جهان امروز به قدرت ایران اسلامی اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه امروز در بین حرف های تحلیلگران خارجی می توان این واقعیت را دریافت که ایران مقتدر، شکست بدی را به دشمن متحمل کرده است، افزود: رسانه ها و تحلیلگران دنیا امروز به توانمندی ایران در مدیریت میدان اعتراف کرده اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توفیقات جمهوری اسلامی ایران در تمام این ۴۷ سال روز افزون بوده است، تاکید کرد: اتخاذ تصمیم‌های راهبردی توانسته حیرت جهانیان را برانگیزد آن هم در حالی که برخی ادعا می کردن ایران اسلامی به راحتی در برابر حمله دشمن شکست خواهد خورد.