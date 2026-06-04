استیصال دشمن از وحدت مردم ایران؛ انسجام رکن اساسی این روزها است

حجت الاسلام محمدتقی مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور بیش از ۹۰ شبی مردم استان سمنان و دیگر نقاط ایران اسلامی در شب های اقتدار و صلابت بیان کرد: رهبر شهید انقلاب به درستی فرمودند که اگر حادثه ای رخ دهد، خداوند این مردم را مبعوث کرده است.

وی با بیان اینکه این مردم مبعوث شدند تا در برابر همه دشمنی ها بایستند، افزود: در کنار میدان دیپلماسی و رزم و نبرد، این خیابان است که دشمن را هم ترسانده و هم ناامید کرده است.

معاون فرهنگی واجتماعی آستان مقدس امام خمینی(ره) با بیان اینکه در هیچ جای دنیا نظیر این را نمی بینیم که مردمی را تهدید به حمله نظامی و موشک و ... کنند اما زن و مرد و پیر و جوان دست فرزندان خود را گرفته و در همان نقاطی تجمع کنند که دشمن به تازگی تهدید حمله کرده است، بیان کرد: مردم دنیا را شگفت زده کرده است.

مهرورز ضمن قدردانی از مردم استان سمنان افزود: برنامه هایی که در شهرستان های مختلف استان سمنان برگزار می شود، رویدادهای خوبی است که همدلی مردم و مسئولان را می رساند و این جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به اعیاد غدیر و قربان و با بیان اینکه مردم ما هم بغض در گلو دارند و هم مترصد انتقام است، ادامه داد: مردم ما از این پس با آمریکا پدرکشتگی دارد و این بحث جدی است که پدر بزرگ ملت ایران اسلامی را به شهادت رساندند لذا تا انتقام نگیریم راحت نخواهیم نشست.

معاون فرهنگی واجتماعی آستان مقدس امام خمینی(ره) ضمن اشاره به انسجام به مثابه یکی از مهمترین ضرورت های امروز جامعه بیان داشت: امروز زمان دوری از تفرقه و همچنین تلاش برای انسجام و وحدت بیشتر است.