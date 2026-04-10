۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۴

تردد روان در محورهای شمالی

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا از تردد روان در اغلب محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور به آخرین وضعیت محورهای شمالی اشاره و اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها وجود ندارد.

وی افزود: در برخی از محورهای استان‌های گیلان و هرمزگان بارش باران گزارش شده است که رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی در کشور نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حد فاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیر جایگزین از سه راهی عزیزکندی به هشترود و سپس قویون قشلاق در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام می‌شود. همچنین محور کمربندی یاسوج–اصفهان از دیگر محورهای مسدود شریانی کشور است.

سرهنگ قلی‌نیا در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی نیز افزود: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و گنبدکاووس–سه‌راهی کلاله تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را تجربه کنند.

کد مطلب 6796887
محمد رضازاده

