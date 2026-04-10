حسن خان‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی در دو دیدار دوستانه اخیر برابر نیجریه و کاستاریکا، با اشاره به تفاوت نمایش ملی‌پوشان در این دو مسابقه، به بررسی شرایط فنی تیم، وضعیت خط دفاعی و همچنین تأثیر اردوی ترکیه در روند آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی پرداخت.

وی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به نتایج این دو دیدار اظهار داشت: تیم ملی در دیدار برابر نیجریه با شکست مواجه شد اما در بازی دوم مقابل کاستاریکا عملکرد بهتری داشت و توانست به پیروزی برسد. در مجموع، این دو مسابقه از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، به اعتقاد من، این اردو تجربه مفیدی بود، به‌خصوص در دیدار نخست که کادر فنی تلاش داشت بازیکنان را با شیوه‌های مختلف بازی و سیستم‌های متفاوت آشنا کند. با این حال، تیم ملی در آن مسابقه با سیستم دفاعی به میدان رفت و از نظر عملکرد دفاعی نیز شرایط مطلوبی نداشت و نتوانست در این فاز نمایش قابل قبولی ارائه دهد.

خان‌محمدی در ادامه افزود: در دیدار دوم، تیم ملی با آرایش چهار دفاعه به میدان رفت که همین موضوع باعث شد شرایط تیم به مراتب بهتر شود. در این بازی، علاوه بر ایجاد موقعیت‌های بیشتر و به ثمر رساندن گل‌های بیشتر، از بازیکنان مختلف نیز استفاده شد که در مجموع به بهبود کیفیت بازی کمک کرد. در نهایت، این دیدار می‌تواند به‌عنوان یک تجربه مثبت برای تیم ملی ارزیابی شود. امیدوارم با توجه به آمادگی مناسب حریفان، تیم ملی بتواند نتایج مطلوبی کسب کرده و از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند.

این کارشناس فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره انتقادها نسبت به عملکرد خط دفاعی تیم ملی و با توجه به فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی، تصریح کرد: کادر فنی در تلاش بود با استفاده از سیستم سه‌دفاعه، شرایط دفاعی تیم را بهبود ببخشد، اما به نظر من، مشکل اصلی در نبود هماهنگی و تداوم در اجرای این سیستم است. بسیاری از بازیکنان در تیم‌های باشگاهی خود تجربه کافی بازی در سیستم سه‌دفاعه را ندارند و همین مسئله باعث شده اجرای این شیوه با مشکلاتی همراه باشد. با این وجود، معتقدم خط دفاعی تیم ملی از توانایی قابل قبولی برخوردار است و در صورت ایجاد هماهنگی بیشتر، می‌تواند عملکرد بهتری ارائه دهد. امیدوارم تیم ملی در جام جهانی با شرایطی مطلوب و آمادگی کامل به میدان برود.

وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به شرایط اخیر کشور و نقش جامعه ورزش در ایجاد همبستگی میان مردم، گفت: در مقطعی که کشور با شرایط خاصی مواجه بود، شاهد همراهی و همدلی اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه ورزش بودیم. به هر حال، همه ما وظیفه داریم در کنار کشور خود باشیم و از آن حمایت کنیم. فارغ از مسائل مختلف، ایستادگی در کنار وطن یک مسئولیت عمومی است و نباید اجازه داد که دیگران به منافع کشور خدشه وارد کنند.

خان‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره در بزنگاه‌های مهم نشان داده‌اند که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و این همبستگی می‌تواند عامل مهمی در عبور از چالش‌ها باشد. همچنین نیروهای مسئول و مدیران نیز در حال انجام وظایف خود هستند و امیدواریم این روند به شکل مطلوب ادامه پیدا کند و در نهایت شرایطی رقم بخورد که به سود کشور باشد و این مسیر با موفقیت به پایان برسد.