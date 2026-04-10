  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

استقرار تیم سیار خونگیری در پاوه

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان پاوه و دعوت از مردم برای مشارکت در این اقدام انسانی خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اهدای خون در شرایط کنونی اظهار کرد: تیم سیار خونگیری روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم در اورژانس قدیم بیمارستان قدس از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است و از مردم شریف این شهرستان دعوت می‌شود در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران تصریح کرد: حضور مردم در این برنامه می‌تواند کمک شایانی به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و تمامی تمهیدات لازم برای انجام این فرآیند به‌صورت ایمن فراهم شده است.

کد مطلب 6796943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها