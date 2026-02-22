مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلامآباد غرب مستقر میشود تا امکان اهدای خون برای مردم این منطقه فراهم شود.
وی افزود: این برنامه روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ در محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآباد غرب اجرا خواهد شد و از عموم مردم همیشه در صحنه این شهرستان دعوت میشود با حضور در این اقدام انساندوستانه، یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: هر ۴۵۰ سیسی خون اهدایی میتواند جان سه انسان را نجات دهد و این موضوع نشاندهنده اهمیت و اثرگذاری بالای مشارکت مردم در امر اهدای خون است.
میرزاده خاطرنشان کرد: حضور مردم در برنامههای اهدای خون همواره پشتوانهای مطمئن برای تأمین نیازهای حیاتی بیماران بوده و انتظار میرود در این نوبت از استقرار تیم سیار نیز شاهد مشارکت گسترده شهروندان اسلامآباد غرب باشیم.
وی با اشاره به ضرورت همراه داشتن کارت ملی هنگام مراجعه برای اهدای خون، بیان کرد: به منظور ثبت دقیق اطلاعات و تسهیل فرآیند پذیرش، همراه داشتن کارت ملی الزامی است و اهداکنندگان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اهدای خون، اهدای زندگی است و مردم با این اقدام ارزشمند نقش مستقیمی در نجات جان بیماران ایفا میکنند.
