مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای حضور تیم سیار انتقال خون در غرب استان، اظهار کرد: تیم خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه روز دوشنبه ششم اسفندماه ۱۴۰۴ در شهرستان سرپلذهاب مستقر خواهد شد تا امکان اهدای خون برای شهروندان این منطقه بهصورت حضوری فراهم شود.
وی افزود: این برنامه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد و محل پذیرش اهداکنندگان در بیمارستان شهدای سرپلذهاب پیشبینی شده است تا شهروندان بدون نیاز به مراجعه به مرکز استان، بتوانند در این اقدام انساندوستانه مشارکت داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش مردم سرپلذهاب در کمک به بیماران نیازمند، گفت: اهدای خون یک حرکت داوطلبانه اما حیاتی است و هر واحد خون اهدایی میتواند جان چند بیمار را نجات دهد؛ از اینرو مشارکت شهروندان این شهرستان همواره برای ما ارزشمند و تعیینکننده بوده است.
میرزاده با اشاره به شرایط اهدای خون تصریح کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و فرآیند پذیرش و خونگیری طبق ضوابط بهداشتی و استانداردهای ایمنی انجام میشود تا سلامت اهداکننده و گیرنده خون بهطور کامل تضمین شود.
وی ادامه داد: تیمهای سیار انتقال خون با هدف دسترسی عادلانهتر مردم مناطق مختلف استان به خدمات اهدای خون فعال شدهاند و تلاش میکنیم با حضور مستمر در شهرستانها، ضمن تأمین نیاز مراکز درمانی، فرهنگ اهدای خون مستمر و مسئولانه را تقویت کنیم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ذخایر خون یک نیاز همیشگی برای مراکز درمانی است و از مردم شریف سرپلذهاب دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، همچون گذشته همراه نظام سلامت باشند و با اهدای خون، سهمی مؤثر در نجات جان بیماران ایفا کنند.
