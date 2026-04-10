پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت دکتر کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، طی پیامی شهادت کمال خرازی را تبریک و تسلیت گفت.

‌متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

«کمال خرازی و همسر مکرمه ایشان در جریان حملات ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونیسم، به فیض شهادت نائل آمدند و نامشان در فهرست پرافتخار شهدای جنگ تحمیلی سوم، تسجیل شد. طوبی به حال این رفتگان خوش عاقبت.

‌شهید خرازی در مسئولیت‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، همواره وزنه‌ای وزین و اثرگذار بودند و در تمامی ادوار و مناصب، از صراط مستقیم ولایتمداری و تبعیت محض از امام امت، عدول و خروج نکردند. ایشان در دوره‌ای که سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور شدند، اجازه ندادند که حرکت کلان سیاست خارجی کشور از مسیر اصولی و بنیادین خارج شود.

‌اینجانب شهادت دکتر کمال خرازی و همسر مکرمه‌شان را به اقرباء و همکاران‌شان تبریک و تسلیت می‌گویم و غفران الهی را برای ایشان مسئلت دارم.»