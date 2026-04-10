  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت دکتر کمال خرازی

رئیس قوه قضاییه طی پیامی شهادت کمال خرازی را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، طی پیامی شهادت کمال خرازی را تبریک و تسلیت گفت.

‌متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

«کمال خرازی و همسر مکرمه ایشان در جریان حملات ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونیسم، به فیض شهادت نائل آمدند و نامشان در فهرست پرافتخار شهدای جنگ تحمیلی سوم، تسجیل شد. طوبی به حال این رفتگان خوش عاقبت.

‌شهید خرازی در مسئولیت‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک، همواره وزنه‌ای وزین و اثرگذار بودند و در تمامی ادوار و مناصب، از صراط مستقیم ولایتمداری و تبعیت محض از امام امت، عدول و خروج نکردند. ایشان در دوره‌ای که سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور شدند، اجازه ندادند که حرکت کلان سیاست خارجی کشور از مسیر اصولی و بنیادین خارج شود.

‌اینجانب شهادت دکتر کمال خرازی و همسر مکرمه‌شان را به اقرباء و همکاران‌شان تبریک و تسلیت می‌گویم و غفران الهی را برای ایشان مسئلت دارم.»

کد مطلب 6796946
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها